Alle 3 miljard Yahoo-accounts gehackt

De cyberaanval waar de internetgroep Yahoo het slachtoffer van werd, heeft de gegevens van alle drie miljard gebruikers blootgelegd. Eerst werd ervan uit gegaan dat het om een miljard accounts ging waarvan de gegevens in 2013 werden gestolen.

De gebruikers met een account van Yahoo werden per e-mail op de hoogte gebracht. In een persmededeling verzekert Yahoo, dat momenteel eigendom is van het Amerikaanse telecombedrijf Verizon, dat de internetpiraten geen paswoorden, noch bankgegevens hebben gestolen. Wel zouden gegevens zoals geboortedata en telefoonnummers gelekt zijn.

De omvang van de hacking werd pas volledig duidelijk toen onafhankelijke experts het datalek onderzochten nadat Yahoo in Verizon werd geïntegreerd.

Op 14 december 2016 maakte het internetbedrijf bekend dat het slachtoffer was geweest van een hacking in augustus 2013. Eerder had een digitale aanval al de gegevens van 500 miljoen accounts blootgelegd.