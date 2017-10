Bieke Ilegems: “Erik had een affaire tijdens Dansdate”

Bieke Ilegems doet een opvallende onthulling in haar nieuwe boek: haar man Erik Goossens had een tijdje een affaire. “De bom is ontploft toen we als koppel bezig waren aan ‘Dansdate’. Ik heb mijn emoties toen afgesloten en ik heb gedanst voor mijn leven en mijn relatie.”

In ‘Van Gils en Gasten’ kwam Bieke Ilegems haar boek ‘De Zoektocht van een Ouder Meisje naar Eeuwige Schoonheid en Groot Geluk’ voorstellen. Daarin vertelt Ilegems ook over de relatiecrisis die ze drie jaar geleden meemaakte, terwijl ze samen met Goossens deelnam aan ‘Dansdate’. “Ik had de show toen kunnen stopzetten, maar dan moest ik met Vlaanderen delen wat ik zelf nog niet kon vatten. Ik heb mijn emoties toen afgesloten en ik heb gedanst voor mijn leven en voor mijn relatie. Dat heeft ons op dat moment ook wel weer dichter bij elkaar gebracht. Want we konden niet anders, we moesten wel”, zei ze in ‘Van Gils en Gasten’.

Bieke Ilegems en Erik Goossens in ‘Dansdate’. Foto: vtm

“Ik heb drie jaar gezwegen over het overspel van Erik omdat ik er niet over kon praten en omdat ik vond dat we het eerst zelf moesten oplossen. Door in mijn boek een pleidooi voor openheid te voeren, moest ik het wel vertellen. Anders was ik zo fake als de pest. Bovendien gaat het snel in Vlaanderen. Veel mensen wisten het en ik werd gek van het geniepig gezoem rondom mij. Ik kon er niet meer tegen”, zei Ilegems.

“Het lucht op, maar ik ben ook bang om commentaren te krijgen. We leven in een plastic wereld waarin falen, tegenslag en mislukken niet meer mogen. Nochtans maken veel koppels al eens een crisis door. Vaak houden ze de schijn hoog, maar dat wou ik niet.”

“Hoewel ik ontzettend was gekwetst, heb ik op 1 of andere manier altijd een verbondenheid gevoeld. Ik had ook een aandeel in wat Erik had gedaan. We zijn heel hard gaan graven en gaan zoeken naar de essentie van onze relatie.”