Grote verkeersellende richting Brussel en Antwerpen

Wie woensdagochtend in de omgeving van Antwerpen of Brussel moet zijn, zal rekening moeten houden met een zeer drukke ochtendspits. Op de E19 richting Brussel is het meer dan een uur aanschuiven door een verkeersongeval. Op de E17 naar Antwerpen zorgt een defecte wagen in de Kennedytunnel voor veel ellende.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend om 7 uur. Daardoor was er lange tijd één rijstrook versperd op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Omstreeks 8 uur kon het ongeval afgehandeld worden.

Toch blijft de hinder groot. Er staat meer dan anderhalf uur file. Het verkeer dat vanuit Antwerpen naar Brussel wil, kiest best voor de A12.

Drukke ochtendspits

Verder is het ook in de omgeving van Antwerpen aanschuiven. Een defecte bestelwagen in de Kennedytunnel zorgt voor grote ellende. Op de E17 vanaf Haasdonk staat er meer dan een uur file. Bestuurders die vanuit Gent naar Antwerpen rijden, volgen beter de N16 en de A12.

Verder is het ook aanschuiven op de E313 en de Antwerpse ring.