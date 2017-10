Vrouw dacht dat ze een mee-eter had op haar kin, maar het bleek iets veel erger

Toen een Amerikaanse moeder plots een zwart vlekje zag op haar kin, was ze verbaasd. Ze had namelijk nog nooit last gehad van acne. Maar toen ze langsging bij een dermatoloog, kreeg ze heel slecht nieuws.

Eerst maakte Kari Cummins (35) uit de Amerikaanse staat Californië zich weinig zorgen om het vlekje op haar kin. Ze ging ervan uit dat het niets was om zich zorgen over te maken. Zelfs toen het vlekje groter werd, greep ze niet meteen in.

Maar omdat de plek maar niet wegging, ging ze uiteindelijk toch naar een dermatoloog. Daar wezen meerdere testen uit dat er sprake was van een plaveiselcelcarcinoom, een vorm van huidkanker.

Mum left with a gaping hole in her chin after dismissing deadly skin cancer for a BLACKHEAD https://t.co/KSQ6SVCXwJ — The Scottish Sun (@ScottishSun) 3 oktober 2017

Gapend gat

Kari onderging meteen een operatie, waarna ze achterbleef met een gapend gat in haar gezicht. Er waren maar liefst 35 hechtingen nodig om het gat dicht te maken.

“Als ik het vlekje niet had laten verwijderen, was de kans groot dat de kanker zich verspreid zou hebben”, klinkt het. “Het heeft weken geduurd voor mijn gezicht genezen was na de operatie. Ik heb er een heel duidelijk litteken aan overgehouden. Eerst voelde ik me er heel onzeker over. Maar nu gebruik ik mijn wonde om mijn ervaringen te delen.”

Waarschuwen

De vrouw heeft er intussen werk van gemaakt om anderen te waarschuwen. Ze hoopt zo mensen te overtuigen van het grote belang van een goede huidverzorging.

“Ik heb altijd een heel goede huid gehad”, zegt ze. “Als twintiger en dertiger heb ik heel vaak en lang in de zon gelegen. Ik maakte ook geregeld gebruik van de zonnebank. Omdat ik nooit last had van acne, heb ik mijn huid nooit echt goed verzorgd. Nu heb ik er spijt van dat ik mijn huid verwaarloosd heb. Daar draag ik de gevolgen van. Mensen moeten ook echt voorzichtiger zijn met crèmes voor de huid. Sommige zitten vol chemicaliën die slecht zijn voor de mens.”