Reconstructie: zo ging het eraan toe in de hotelkamer van de schutter in Las Vegas

Hij maakte 58 doden vanop de 32ste verdieping van het Mandaly Bay hotel. En Stephen Paddock blijkt zich daar akelig goed op voorbereid te hebben: hij had niet alleen wapens op statieven klaarstaan aan de ramen, maar ook camera’s in een roomservicekarretje voor zijn deur én in de deurspion. Een blik in de hotelkamer.

Vier dagen voor de schietpartij, op 28 september, checkt Stephen Paddock in in het Mandaly Bay hotel in Las Vegas, met de identiteitskaart van zijn vriendin. Hij huurt twee aangrenzende kamers op de 32ste verdieping, met zich op het festivalterrein waar enkele dagen later het 91 Route Harvest Festival zal plaatsvinden.

Met minstens tien valiezen en over verschillende dagen tijd smokkelt hij 23 wapens naar zijn hotelkamer. Daaronder een kalasjnikov en een AR-15. Plus bergen munitie. Hij verbergt alles goed: het schoonmaakpersoneel komt in zijn kamer, maar merkt niets.

Op zondagavond 1 oktober installeert hij een camera in de deurspion van zijn kamer, en nog eens twee camera’s op een roomservicekarretje voor zijn deur. Zo weet hij of de politie eraan komt.

Rond 22 uur, terwijl headliner Jason Aldean aan zijn act bezig is, slaat Paddock met een hamer twee ruiten van zijn hotelkamers kapot. Hij zet enkele wapens op statieven aan de ramen en om 22.08 uur begint hij te schieten.

Filmpjes van concertgangers tonen dat die eerste schoten zo’n tien seconden aanhouden. Tot de lader van zijn geweer leeg is. Hij herlaadt en schiet opnieuw en opnieuw. Schokkende bodycambeelden van de politie tonen hoe de kogelregen van Paddock neerdaalt over de massa.

(lees verder onder de video)

Intussen lopen ook de eerste noodoproepen lopen binnen terwijl Paddock lader na lader blijft leegschieten op het publiek:

“We have an active shooter inside the fairgrounds.” — Police dispatch call, Las Vegas shooting. Full coverage: https://t.co/eREcX4A54Y (1/4) pic.twitter.com/qXy2RyQHEF — The Associated Press (@AP) 3 oktober 2017

Het aantal slachtoffers en doden is intussen fel opgelopen en ondanks de chaos en horror trachtte iedereen de gewonden te helpen: politieagenten, verplegers en brandweerlui op hun vrije avond. Zonder enige vrees voor eigen leven, kwam hun plichtsbesef naar boven.

Zo schoot ook Taylor Winston in actie. De 29-jarige ex-marinier was op het concert met een vriend en gebruikte zijn oorlogservaring om levens te redden. “Ik heb een truck gevonden met de sleutels op het contact en ik ben meteen slachtoffers beginnen vervoeren. Ik ben een paar keer op en af gereden naar het ziekenhuis, ik heb zo goed mogelijk proberen helpen tot er meer ambulances toekwamen”, vertelde de Irak-veteraan aan The Daily Beast. Samen met een spoedverpleegkundige die ook op het concert was begonnen ze de slachtoffers te sorteren om te zien wie het er ergst aan toe was. Aan de minder kritieke gewonden legden ze uit hoe ze het bloeden konden stelpen.

Intussen blijft Paddock salvo na salvo vuren, door de echo’s van het geschut heeft de politie het moeilijk om te lokaliseren waar de schutter zich bevindt. Tot iemand in het hotel de hulpdiensten belt.

“It’s fully automatic fire. I’m right below it.” — Police dispatch call, Las Vegas shooting. Full coverage: https://t.co/46o3MV5gYP (2/4) pic.twitter.com/LXf7dfn5Gq — The Associated Press (@AP) 3 oktober 2017

“Ik zit op de 31ste verdieping”, vertelt een man, “ik hoor dat er één verdieping boven ons geschoten wordt”. Omstreeks 22:24 (lokale tijd), zo’n 16 minuten nadat Paddock begon te schieten, weten de hulpdiensten waar hij zich bevindt: kamer 32135, op de 32ste verdieping.

Terwijl de politie nadert schiet Paddock door de deur, een beveiligingsagent van het hotel raakt gewond aan het been. De aanwezige SWAT-teams blazen zijn deur op, maar tegen dan heeft Paddock zelfmoord gepleegd.

“Everyone in the hallway needs to move back.” — Police dispatch call, Las Vegas shooting. Full coverage: https://t.co/rmK4ECIXpv (3/4) pic.twitter.com/t3xQ4bNfqr — The Associated Press (@AP) 3 oktober 2017

“One suspect down in 135, floor 32, Mandalay Bay.” — Police dispatch call, Las Vegas shooting. Full coverage: https://t.co/P9DhknhM1j (4/4) pic.twitter.com/Rp45vYZvWi — The Associated Press (@AP) 3 oktober 2017

LEES MEER. Mysterie rond schutter Las Vegas wordt enkel groter: waarom schreef hij 100.000 dollar over naar Filipijnen?