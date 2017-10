AA Gent stelt vandaag nieuwe trainer voor: meer dan waarschijnlijk Yves Vanderhaeghe

AA Gent stelt vanmiddag om 16u15 zijn nieuwe trainer voor op het oefencomplex in Oostakker, zo laat de club weten. Wie dat zal zijn is officieel nog niet geweten maar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal dat toch Yves Vanderhaeghe worden...

AA Gent en Vanhaezebrouck maakten vorige week woensdag (27 september) bekend in onderling overleg uit elkaar te gaan. HVH was er drieëneenhalf jaar coach en veroverde in 2015 de eerste Gentse landstitel uit de clubgeschiedenis. Door de teleurstellende resultaten in het seizoensbegin kwam er een einde aan de samenwerking. Gisteren/dinsdag ondertekende Vanhaezebrouck een verbintenis van drie jaar bij Anderlecht.

AA Gent staat na negen speeldagen pas veertiende in het klassement met 6 punten. De eerste opdracht van de nieuwe coach wordt de thuiswedstrijd volgende week zaterdag (14 oktober) tegen Waasland-Beveren. Wie Vanhaezebrouck opvolgt, is nog afwachten.

Dan toch Vanderhaeghe

99,9 procent zeker wordt dat Yves Vanderhaeghe, die enkele weken geleden bij KV Oostende moest opstappen. Vanderhaeghe volgde eerder al eens Vanhaezebrouck op bij KV Kortrijk, toen die naar Gent trok en Vanderhaeghe als assistent doorschoof naar de positie van hoofdcoach.

Anderlecht wilde overigens dat duo van bij Kortrijk herenigen maar Vanderhaeghe weigerde het aanbod om weer assistent te worden van Vanhaezebrouck bij Anderlecht.

