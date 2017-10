Romelu Lukaku in Engeland uitgeroepen tot “speler van de maand”

Romelu Lukaku is door de fans van de Professional Footballers’ Association (PFA) uitgeroepen tot “speler van de maand september” in de Premier League.

Romelu Lukaku nam een droomstart bij Manchester United en in september liet hij opvallende statistieken noteren: in vier competitiewedstrijden schoot hij negen keer op doel en creëerde hij zes kansen. Dat leverde vier goals en één assist op. United staat na zeven speeldagen samen met stadsgenoot City op kop in de Premier League met 19 punten.

Lukaku scoorde in totaal al zeven keer in de Premier League maar trof ook raak in de Europese Supercup (1) en de Champions League wat zijn seizoenstotaal voorlopig op elf brengt.

De 24-jarige spits zit momenteel bij de Rode Duivels maar is met een enkelblessure onzeker voor de komende interlands.

