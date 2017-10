The Special One heeft het gemaakt: hij krijgt zijn eigen straat

Er is vanaf nu ook een Avenida José Mourinho. Daarvoor moet u afreizen naar Setubal, de geboorteplaats van The Special One.

Mourinho maakte van de interland-break gebruik om naar zijn geboortestad af te reizen en de inhuldiging van ‘zijn’ straat bij te wonen. Waar u vroeger naar de Rue da Saude reed, zoekt u sinds dinsdag op uw gps naar de Avenida Jose Mourinho.

“Ik ben enorm trots dat ik een straat naar mij vernoemd heb gekregen”, reageerde Mourinho. “Setubal zit nog steeds hoog in mijn hart. Hier kan ik zijn wie ik ben, hier woont nog steeds mijn moeder en voel ik me dichter bij mijn vader. Zelfs mijn kinderen, die nooit in Setubal hebben gewoond, houden van de stad. Als ik over de straat loop, word ik met rust gelaten. Daar hou ik van.”

De inauguratie werd geleid door Maria das Dores Meira, de burgemeester van Setubal, in het bijzijn van Mourinho en zijn moeder. De eerste burger van de stad was vol lof over haar inwoner. “Hij is een zoon van Setubal, een man van de wereld, gekend over de hele wereld. Hij vervult de stad met trots omwille van zijn speciaal talent én zijn liefde voor deze stad.”