Dit model is razend op modehuis dat vroeg om haar lokken te laten knippen

De tijd dat modellen slaafs deden wat modehuizen hen vroegen, is voorbij. Vandaag staan de dames op hun strepen. Ook model Louise Parker laat van zich horen nadat het Franse modehuis Balenciaga vroeg om haar blonde haren een stuk korter te laten knippen, maar haar uiteindelijk niet boekte voor het defilé in Parijs.

Louise Parker, die aangesloten is bij het modellenbureau Storm Model Management, schreef haar ongezouten mening neer op Instagram. Dat deed ze naast een foto waarop ze haar middenvinger uitsteekt naar de luxelabels Balenciaga en Kering. “Het voelt geweldig om twaalf uur te vliegen voor een klant, vervolgens uren te wachten voor een fitting, akkoord te gaan om je haar te laten kortwieken voor een show en dan de volgende dag afgewezen te worden”, schrijft ze sarcastisch. “Nu dat jullie eindelijk belang hechten aan de modellenrechten - ja, ik heb een doktersattest dat een gezond BMI bewijst - zou ik me misschien ook beter voelen als ik even langs ga bij jullie zogezegde therapeut die dag en nacht bereikbaar is. Bedankt voor de haarsnit Balanciaga, bedankt Kering”, voegt ze eraan toe. De foto werd meer dan tweeduizend keer geliket, maar in de reacties zijn de meningen verdeeld.



Verantwoordelijkheid

Veel mensen vinden immers dat Parker veel noten op haar zang heeft en dat ze wellicht om die reden niet werd geboekt. Anderen steunen haar dan weer en zeggen dat de kortere coupe haar beeldig staat. Sara Ziff, oprichtster van Model Alliance, pleit voor betere werkomstandigheden voor modellen. “Er is meer duidelijkheid nodig met betrekking tot boekingen. Het zou handig zijn mocht een model een ‘go’ krijgen voor een opdracht en dan pas haar look laat veranderen”, laat ze weten via Instagram.

In een open brief in lifestyleblad The Cut gaat Parker dieper in op haar boze Instagrampost. “Ik wil dit bericht beginnen met het feit dat ik mijn verantwoordelijkheid opneem voor deze situatie. Ja, ik heb ervoor gekozen om model te zijn. Ook wal was ik afgestudeerd: dit beroep kreeg voorrang. Nu ik vijf jaar in dit wereldje meedraai, moest ik eigenlijk weten dat een vlucht, een fitting en een nieuws kapsel niets garanderen”, schrijft ze.



Vervelend patroon

“Ik apprecieer dat voor een groot deel en ik heb al veel kansen gekregen in mijn modellencarrière. Ik heb met boeiende mensen samengewerkt en ben in het verleden al goed behandeld geweest. Ik weet dat dit verhaal niet significant is voor de rest van de wereld en dat sommigen niet snappen dat ik klaag over een zinloze lange vlucht en knipbeurt. Ik weet dat we allemaal onze eigen problemen hebben, maar dit gevoel van machteloosheid en het feit dat modellen ‘wegwerpbaar’ zijn is een patroon. Dat ben ik beu, en ik weet dat ik niet de enige ben.” Intussen heeft Balengiaga, dat geen goede reputatie heeft wat de relatie met modellen betreft, op het incident gereageerd. “Het spijt ons voor de teleurstelling die Louise Parker ervaart omdat ze niet meeliep in de modeshow. Het modehuis beklaagt het zich dat er een misverstand ontstond tussen het model en haar agent over een ‘go&see’. "Die betekent nooit automatisch dat een model voor een show wordt geconfirmeerd."