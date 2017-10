Commissie maakt jacht op Europese takken van technologiereuzen: Amazon en Apple delen in de klappen

Brussel - De Europese Commissie sleept Ierland voor het Europees Hof van Justitie omdat het geen werk maakt van de terugvordering van 13 miljard euro aan illegale belastingvoordelen die toegekend waren aan de Amerikaanse technologiereus Apple. Eerder raakte bekend dat Amazon 140,1 miljoen euro aan onterecht toegekende belastingsvoordelen moet terugbetalen aan de Luxemburgse staat.

De beslissing van Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager zorgde in augustus 2016 voor boze reacties in de Verenigde Staten. De Deense riskeerde volgens critici een handelsoorlog te ontketenen omdat ze het gemunt zou hebben op de Amerikaanse techbedrijven.

Vestager wuift die kritiek steevast weg en drukt nu zelfs op het gaspedaal: omdat de Ierse autoriteiten meer dan een jaar na haar beslissing nog steeds geen werk gemaakt hebben van de terugvordering, sleept ze Ierland voor het Europees Hof van Justitie. De Ieren hadden tot 3 januari de tijd om in actie te schieten, maar bleven dus in gebreke. Ze zouden ten vroegste in maart 2018 hun berekening van de precies terug te vorderen som klaar hebben.

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager Foto: REUTERS

De terugvordering moet in principe zo snel mogelijk gebeuren, want anders kan Apple blijven genieten van de illegale staatssteun, argumenteert de Commissie.

Dublin reageert “extreem ontgoocheld” op de beslissing van Vestager. De Ieren werken naar eigen zeggen onverminderd voort op het dossier en staan ook in voortdurend contact met de Commissie.

140 miljoen voor Amazon

De Amerikaanse webwinkel Amazon moet aan de Luxemburgse fiscus voor ongeveer 250 miljoen euro aan illegale belastingvoordelen terugbetalen. Dat heeft Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager vandaag beslist. Bijna drie vierde van de winst van Amazon is onbelast gebleven.

De fiscale ruling die Luxemburg in 2003 met Amazon overeenkwam en in 2011 werd verlengd, verlaagde volgens de Commissie de door Amazon betaalde belastingen “zonder geldige reden”. “Door de ruling kon Amazon het leeuwendeel van zijn Europese winsten verschuiven van een bedrijf van de Amazon-groep dat in Luxemburg belastbaar is (Amazon EU) naar een bedrijf dat daar niet belastbaar is (Amazon Europe Holding Technologies)”, legt de Commissie uit.

Selectief belastingvoordeel

“Met de ruling werd met name de betaling van royalty’s door Amazon EU aan Amazon Europe Holding Technologies goedgekeurd, waardoor de belastbare winst van Amazon EU aanzienlijk lager uitviel.” Dit betekende dat Amazon vier keer minder belastingen betaalde dan ander ondernemingen die onder dezelfde nationale belastingregels vallen.

Zulke “selectieve belastingvoordelen” zijn in strijd met de Europese regels rond staatssteun. De Commissie berekende dat het concurrentievoordeel voor Amazon op zo’n 250 miljoen euro wordt geraamd, plus rente. Het is nu aan de Luxemburgse fiscus om het precieze bedrag te bepalen en vervolgens te innen. In een eerste reactie ontkent Amazon dat het een voorkeursbehandeling kreeg. Het betaalde in Luxemburg belastingen conform de Luxemburgse en internationale wetgeving, luidt het.