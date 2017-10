Te klein voor WK? In Rusland bouwen ze dan maar extra tribune… buiten het stadion

Een voetbalstadion voor een WK moet een capaciteit hebben van minimum 35.000 toeschouwers. In het Russische Ekaterinburg zaten ze daardoor met een probleem voor aanstaande zomer: het Ekaterinburg Arena Stadium dat pas in 2011 werd afgewerkt bleek met 27.000 zitjes immers te klein. Om het bestaande stadion niet helemaal te moeten verbouwen, kwamen ze met een efficiënte en maar bizarre oplossing: ze bouwende een extra tribune… buiten het stadion. Met deze tijdelijke tribune erbij kunnen in totaal 45.000 toeschouwers naar de vier geplande groepswedstrijden op het WK in Rusland komen kijken. Waarna de extra tribune weer kan worden afgebroken.

Door het jaar speelt het plaatselijke FC Ural er in de Russische Premier League.

