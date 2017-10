Thomas Vermaelen: “Het is moeilijk om in vorm te blijven, ik begrijp de twijfels”

Nu Kompany geblesseerd out is voor de laatste WK-kwalificatiematchen van de Rode Duivels (zaterdag tegen Bosnië, dinsdag tegen Cyprus), zal Thomas Vermaelen zeker in één van de twee interlands centraal in de Belgische defensie postvatten. Maar Vermaelen speelt niet bij Barcelona en dus is het koffiedik kijken hoe het met zijn vormpeil is gesteld. “Ik begrijp de twijfel rond mij. Die is er altijd en bij mij nog wat meer omdat ik bij mijn club niet speel”, beseft Vermaelen.

“Dat Vermaelen niet speelt bij Barcelona kan een probleem worden”, zei bondscoach Roberto Martinez eerder deze week. “Maar Thomas toont veel karakter en we zullen hem nodig hebben”, voegde hij daar toen aan toe. “Ik verwacht niet dat hij twee volle wedstrijden zal spelen. In Griekenland speelde hij wat onder zijn niveau. Vermaelen zal één van de twee wedstrijden spelen.”

“Ik begrijp die twijfel. Die is er altijd en bij mij nog wat meer omdat ik bij mijn club niet speel”, reageerde Vermaelen. “Het is moeilijk om in vorm te blijven. Je traint met ploeg, maar het is moeilijk om wedstrijden na te bootsen. Bij Barcelona kan ik ook niet met de B-ploeg spelen omdat die in competitie uitkomen. Dat is dus wel wat jammer. Maar ik probeer positief te blijven. In verleden ging het ook goed bij nationale ploeg in periodes waarin ik weinig speelde bij mijn club.”

Van een transfer naar Anderlecht is volgens Vermaelen nooit echt sprake geweest. “Nee, want Barcelona heeft altijd gezegd dat ik niet weg mocht. Er is nooit onderhandeld geweest. Ik ben back-up, maar bij een club als Barcelona is dat ook gewoon nodig. Ik begrijp dus wel dat ik moest blijven. Maar het is natuurlijk vervelend dat ik niet speel. Of ik weg wil in januari als mijn situatie niet verandert? Dat zien we dan wel. Daar ga ik nu geen uitspraak over doen, anders krijg ik daar binnenkort misschien spijt van. Natuurlijk zou het beter voor mij zijn om ritme op te doen voor het WK. Maar het is nu zo, en ik kan er weinig aan veranderen.”

LEES MEER. Romelu Lukaku onzeker: “Goede kans om eens een andere echte nummer negen uit te proberen”