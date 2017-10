POLL. Romelu Lukaku is onzeker bij Rode Duivels: wie moet hem vervangen in de spits?

23 Rode Duivels werkten woensdagvoormiddag in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke hun training af in de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (op 7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (op 10 oktober in Brussel). Romelu Lukaku trainde niet meer en de kans dat de spits zal kunnen aantreden, wordt elke dag kleiner. De bondscoach moet dan ook op zoek naar een vervanger: wie zouden jullie een kans geven als diepe spits van de Rode Duivels?

In vergelijking met de training van dinsdag verschenen Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Dries Mertens deze keer wel op het oefenveld. Marouane Fellaini en Romelu Lukaku bleven voor de derde dag op rij binnen en dus komen er stilaan ook achter de naam van Fellaini vraagtekens te staan. Romelu Lukaku sukkelt met een enkelblessure en was al langer twijfelachtig voor de wedstrijd van zaterdag in de heksenketel van Sarajevo. In de selectie zitten met Dries Mertens, Michy Batshuayi en Divock Origi drie aanvallers die in aanmerking komen om Lukaku te vervangen.

“Mertens als diepe spits? Dat zou kunnen, maar nu Romelu niet fit is lijkt me dit een goede kans om eens een andere echte nummer negen uit te proberen. Benteke is geblesseerd, maar we hebben hier wel nog Michy Batshuayi en Divock Origi. Origi doet het goed bij Wolfsburg en Michy deed het zeer goed tegen Tsjechië. Ik denk niet dat je de één boven een ander kan kiezen op dit moment. Het zijn twee andere types en ik heb vertrouwen in allebei.”