Vincent Mannaert: “Laat ons de play-offs afschaffen”

“Het is tijd om de play-offs af te schaffen.” Dat zegt Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge en lid van de raad van bestuur van de Profliga die het Belgisch topvoetbal organiseert vandaag in Sport Voetbalmagazine.

Club Brugge is momenteel de enig topclub die uitstekend draait in de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen staan stevig op kop met acht zeges uit de eerste negen matchen. Een schril contrast met de andere teams uit de G5: Anderlecht, AA Gent, Standard en Racing Genk die helemaal vierkant draaien.

“Ik stel vast dat nu misschien het nadeel van de play-offs naar boven komt”, meent Mannaert. “Het absolute zwaartepunt van je competitie is samengedrukt in zeven weken op het einde van het seizoen. Als je jaar na jaar play-offs speelt, krijg je geleidelijk minder frisse spelers bij het begin van de voorbereiding. Het fenomeen is niet nieuw, al een aantal jaar zie je dat topploegen of ploegen die het goed deden het seizoen voordien, een matige competitiestart kennen. Wij zijn nu de uitzondering.”

“Bovendien: door dat systeem krijg je onbewust, en ik vind dat het toch begint door te wegen, het gegeven dat het ‘toch maar na Nieuwjaar begint’. Dat is gewoon zo. Op speeldag 30 stond Gent vorig seizoen tien punten achter ons. Bij de start van de play-offs werden dat er vijf, na speeldag 1 en de 2-1 nog twee. Wat mij betreft zitten we stilaan aan de houdbaarheidsdatum van de play-offs.”

En dus zou Mannaert de play-offs willen afschaffen. “Ik zou de play-offs ten gronde willen herbekijken. Ik ben nooit meegegaan in het verhaal dat je daardoor het niveau van je competitie naar omhoog trekt. In alle eerlijkheid: zie jij veel mooie wedstrijden in de play-offs? Veel intensiteit, ja, en grote belangen. Maar goed voetbal? Ik ben voorstander om dit te herbekijken en om gedurende een bepaalde periode naar een vlakke competitie terug te keren, mét ruimte voor bekerwedstrijden in het weekend. Play-offs leggen ook druk op de kalender. Laat ons dan ook een winterstop nemen, die naam waardig.”

En Mannaert wil verder gaan. “In één beweging kunnen we ook de transferperiode inkorten tot 31 juli en in de winter tot twee weken. Dat zou ons opnieuw zuurstof geven. Indertijd hebben we gezegd: laat ons eens iets anders proberen. Je ziet nu, objectief, dat de kwaliteit van wedstrijden niet stijgt. Niet alleen in de play-offs, ook niet in de reguliere competitie. En je voelt de naweeën in je Europese voorbereiding. Twaalf Europese wedstrijden hebben de Belgische ploegen tot dusver gespeeld. Niet eentje werd gewonnen. En de ploeg die het beste voetbal bracht in Europa, staat vandaag laatste...”