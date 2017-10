“Help. Er is een vliegtuig in ons flatgebouw gevlogen”

“De katten liepen plots in paniek naar binnen. Toen ik buiten ging kijken van waar dat helse geraas kwam, zag ik hoe het vliegtuig zich dwars in de flats boorde en in brand vloog. Die doordringende geur van kerosine bleef dagen in de kleren hangen”, zegt een van de getuigen van de Bijlmerramp. Het is exact 25 jaar geleden dat een vrachtvliegtuig letterlijk uit de lucht viel in een buitenwijk van Amsterdam en aan het leven van zeker 43 personen een einde maakte.

Zondag 4 oktober 1992. Een toestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al dat onderweg is van New York naar Tel Aviv maakt een tussenlanding op Schiphol. Het is helder weer. De zon schijnt zelfs. Het toestel zet om 14.41 uur de wielen aan de grond. Om bij te tanken en om enkele kleine technische probleempjes op te lossen.

Om 18.22 uur krijgt de piloot van de verkeerstoren toestemming om opnieuw op te stijgen, met 52 minuten vertraging.

Maar boordcommandant Yitzhak Fuchs, een ervaren piloot, heeft het landingsgestel nog paar pas ingetrokken wanneer hij de controletoren meldt dat er problemen zijn en dat ze terugkeren naar Schiphol om een noodlanding te maken. Aan zijn stem is duidelijk te horen dat er sprake is van lichte paniek in de cockpit, zo zal nadien blijken uit geluidsopnamen.

De verkeerstoren laat onmiddellijk landingsbaan 27 ontruimen en zet de noodprocedure in gang. Dat betekent dat het luchtruim boven Amsterdam wordt vrijgemaakt en dat de hulpdiensten van de luchthaven worden gealarmeerd en post vatten bij de landingsbaan.

Getuigen op de grond zien hoe het toestel onbestuurbaar is en vreemde manoeuvres maakt. Plots neemt het een opvallend scherpe bocht. Het vliegtuig verliest snel hoogte en vliegt recht op de Bijlmer af, een druk bewoonde woonwijk in het zuidoosten van Amsterdam. Niemand beseft op dat moment welke ramp eraan zit te komen.

“Het is gebeurd”

“Ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw zei: ‘Welke idioot op een brommer zonder uitlaat passeert hier nu weer’”, vertelt ex-militair John Banel aan de Amsterdamse omroep AT5. Maar het was geen brommer. Daarvoor was het lawaai veel te luid.

Mensen in de hoogbouwflats zien en horen plots de motoren van het zware vrachtvliegtuig, een Boeing 747, vlak boven hun hoofden en ruiken de kerosine tot in hun appartementen. Alles lijkt te bewegen. “Mayday. Mayday”, klinkt het in de controletoren, enkele kilometers verderop. Daarna niets meer.

Om 18.35 uur roept de operator van de hulpdiensten op Schiphol door de radio: “Het is gebeurd.” Onmiddellijk daarna zien ze in de verte een grote wolk opstijgen.

Vlucht 1862 heeft zich in de flatgebouwen Groeneveen en Klein Kruitsberg geboord. De kerosine vat onmiddellijk vuur.

“Help, er is een vliegtuig in ons flatgebouw gevlogen”

“Help, er is een vliegtuig in ons flatgebouw gevlogen”, klinkt het in het eerste paniektelefoontje dat op de hulpcentrale in Amsterdam binnenloopt. Daarna volgen nog honderden noodoproepen.

Kroongetuige Rinus de Haan (61) is nog maar een schim van de man die hij 25 jaar geleden was. De bankbediende van toen kan nu de cijfertjes niet meer uit elkaar houden. Hij leeft van een uitkering en van wat hij van de voedselbank krijgt.

“De tomatensoep stond al op tafel, de rest van het eten stond in de microgolfoven. Het was zondagavond, half zeven. Vier minuten voor de crash kwamen mijn katten in paniek binnengelopen. Ik had nog nooit een kat zo horen krijsen en schreeuwen. Ik ben naar mijn balkon gelopen om te zien wat er aan de hand was. Toen zag ik de Boeing afkomen. Een beeld om nooit te vergeten”, getuigt hij op RTLnieuws.nl.

“Hij tikte eerst een andere flat aan met zijn vleugel. Toen ging hij op z’n kant, zwenkte naar rechts en sloeg naast mij de flat in. Ik heb het gebouw letterlijk zien exploderen en mensen als brandende fakkels naar beneden zien gaan. Door de druk ben ik naar achter geslagen en kwam met een forse slag met mijn hoofd op de salontafel terecht”, vertelt hij.

De Bijlmerramp betekende voor hem het einde van zijn carrière bij ABN Amro-bank. Door de slag op zijn hoofd liep hij een hersentrauma op en werd nooit meer de oude.

“Hier komt niemand levend uit”

Buurtbewoner John Banel is als één van de eersten ter plaatse. “Ik keek naar buiten en zag het toestel met twee motoren aan één kant hangen. Ik ben ernaartoe gelopen. Iedereen wilde helpen. Maar hoe? Een grote vuurzee hield ons op afstand. We dachten, hier komt niemand levend uit.”

Elf minuten nadat de El Al-Boeing zich in de flats Groeneveen en Klein Kruitberg heeft geboord, arriveert Evert-Jan Wallenburg (65) met zijn ambulance op de rampplek. “Aan weerszijden van het wrak brandden 40 woningen. Ik zag mensen naar beneden springen. Dat vergeet ik nooit”, getuigt hij in AD.nl.

Pim Boin en Thijs de Groot uit Driemond zijn bij de vrijwillige brandweer. Hun kazerne ligt op nog geen vijf kilometer van de rampplek in de Bijlmer. Om 18.39 uur - enkele minuten nadat het vliegtuig is neergestort - gaat hun semafoon af. Het zal de langste interventie uit hun carrière worden. En de zwaarste. Zowel wat schade als wat menselijk leed betreft.

“We hebben daar toen vreselijke dingen gezien”, klinkt het nu 25 jaar later. “Het was hard. Zeer hard. Niet alleen op het moment zelf. Ook nadien.” De brandweermannen waren in eerste instantie op zichzelf aangewezen bij het verwerkingsproces. Nu is dat gelukkig anders. En ook het materiaal is vandaag beter dan dat van toen. “Gevaarlijke stoffen bleven gewoon in die oude jassen zitten, die werden niet vaak gewassen en dan ademde je de rotzooi gewoon in.”

Wanneer nadien onderzoekers in witte pakken de rampplek onderzoeken, duiken al snel de eerste verhalen op over de geheime lading die het vliegtuig zou vervoerd hebben. Dat gerucht wordt nog versterkt wanneer mensen en hulpverleners nadien allerlei ziektes krijgen. Maar een onderzoekscommissie zegt later in haar rapport dat er geen rechtstreeks verband kan worden aangetoond tussen de ramp en het groot aantal zieken.

Dodental

Uiteindelijk vallen op die zwarte zondag in oktober 1992, exact 25 jaar geleden, 43 doden en 26 gewonden. Bij de doden waren ook 18 kinderen. En de vier bemanningsleden van het vliegtuig.

Over dat dodenaantal is altijd discussie blijven bestaan. In het gebouw verbleven nogal wat illegalen. En door de zware brand zijn veel lichamen onherkenbaar verminkt.

Het is alleszins een geluk bij een ongeluk geweest dat het om een transportvliegtuig ging en niet om een passagiersvlucht. Anders waren er ongetwijfeld honderden doden gevallen.

Microgolfovens en tv’s gestolen

Terwijl de doden nog niet eens begraven zijn, slaan mensen aan het plunderen in de geëvacueerde flatgebouwen. Surrealistisch”, zeggen ex-bewoners vandaag.

“Mensen liepen over de terrassen van de woningen waarvan de stabiliteit niet meer gegarandeerd kon worden. Ze doorzochten de woningen en haalden alles leeg. We hebben mensen met microgolfovens weg zien rennen of een televisie”, vertelt Leo Dortland. Hij was 25 jaar geleden lid van het team ‘Openbare Orde’ dat het rampgebied moest bewaken.

Dortland vertelt aan AT5 dat de politie die avond ook werd geconfronteerd met ramptoeristen die de hulpverlening bemoeilijkten.

Oud-hoofdcommissaris Bernard Welten heeft die 4de oktober vanaf de eerste minuut de leiding op de rampplek en zegt dat hulpverleners in het begin geconfronteerd werden met een lijst met 1.500 vermisten. “We wisten vanaf het begin dat sommigen misbruik zouden maken van de situatie. Dat gebeurt wel vaker bij zulke gebeurtenissen.”

“Veel mensen werden bewust als vermist opgegeven om officieel dood te worden verklaard”, zo bleek later. “Om te verdwijnen en elders een nieuw leven te kunnen beginnen. Omdat iemand bijvoorbeeld al tien jaar geen alimentatie meer had betaald. Er werd toen op een perverse manier misbruik gemaakt van de situatie”, aldus Welten.

Vandaag wordt de ramp herdacht aan het monument voor de slachtoffers waar de vliegtuigen nog altijd laag over de flatgebouwen vliegen.