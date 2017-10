Drie landen kunnen WK-ticket donderdag pakken, Frankrijk mist linksachter in beslissende duels

België is het enige Europese land dat, op organisator Rusland na, op twee wedstrijden voor het einde van de kwalificaties al zeker is van deelname aan het WK van volgend jaar. Maar dat kan donderdag veranderen, want Duitsland en Engeland hebben dan mits een zege hun ticket beet. Ook Polen kan, als de omstandigheden voor Lewandowski en co meevallen, zijn plaats op de eindronde veiligstellen.

Duitsland verloor deze kwalificatiecampagne nog geen punt en voert groep C autoritair aan met 24 punten uit acht wedstrijden, maar kan zijn koffers nog niet pakken. Donderdag trekt ‘die Mannschaft’ naar Noord-Ierland, tweede op vijf punten. Een draw in Belfast volstaat voor de kwalificatie, zo niet krijgt de wereldkampioen drie dagen later in Kaiserslautern een herkansing tegen Azerbeidzjan.

Ook voor de Engelse nationale ploeg is de opdracht in groep F simpel: winnen tegen Slovenië op Wembley en de WK-deelname is verzekerd. Zelfs met een gelijkspel kan Engeland geplaatst zijn, als eerste achtervolger Slowakije (op vijf punten van Engeland) niet wint in Schotland. Als het toch nog misloopt voor de Engelsen, moeten ze op speeldag tien de klus klaren in Litouwen.

Ook Polen kan donderdag zekerheid verwerven, maar heeft zijn lot niet in eigen handen. Polen moet zelf de drie punten pakken in Armenië, en hopen op een draw tussen Montenegro en Denemarken. Dat zijn de twee enige landen in poule E die de Polen nog van groepswinst kunnen houden.

Frankrijk mist linksachter Kurzawa in beslissende duels

Layvin Kurzawa moet door een knieblessure forfait geven voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van Frankrijk. De linksachter van PSG wordt in de kern vervangen door Jordan Amavi (Marseille), zo maakte de Franse voetbalbond woensdag bekend.

Foto: AFP

Frankrijk speelt zaterdag in Bulgarije en volgende dinsdag in het Stade de France tegen Wit-Rusland. Les Bleus leiden in groep A met 17 punten, één meer dan Zweden en vier meer dan Nederland.

De 25-jarige Kurzawa werd links achterin in de basis verwacht. Zijn vervanger wordt in principe Lucas Digne, ook al krijgt die weinig speelgelegenheid bij FC Barcelona. Voor Amavi (23) is het zijn eerste selectie voor de Franse nationale ploeg.