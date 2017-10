Twintiger die vrouw op voetpad doodreed: “Ik lag niet met mijn hoofd op stuur”

Hasselt / Bilzen - Een 26-jarige man uit Bilzen moest zich woensdag in de Hasseltse politierechtbank verantwoorden voor een dodelijke aanrijding op zaterdag 27 februari 2016 in Hasselt. Hij reed op het voetpad in de Koningin Astridlaan vier personen aan. De 47-jarige Serpil Dikmen overleefde de klap niet. De doodrijder wist zelf niet hoe de aanrijding is kunnen gebeuren en sprak van “een onoplettendheid”.

Om de mensen op het voetpad te raken heeft hij wel de volledige rijbaan moeten dwarsen. Een vrouw die het slachtoffer vergezelde, raakte zwaargewond. Een 82-jarige man uit Holsbeek en een 75-jarige vrouw uit Holsbeek liepen lichte kwetsuren op. Op 15 november gaat het proces verder.

De 26-jarige Simon S. uit Bilzen wordt verdedigd door meester Joseph Rowies. Advocaat Michiel Van Kelecom vertegenwoordigde woensdag een resem burgerlijke partijen, nabestaanden van het slachtoffer. Ook de aangereden vriendin van het slachtoffer was aanwezig. In totaal ging het om negentien burgerlijke partijen. Het ouder koppel uit Holsbeek was niet aanwezig op het proces. Voor de nabestaanden, die af en toe emotioneel werden, was er bijstand van slachtofferonthaal.

Simon S. had die bewuste zaterdagnamiddag niet gedronken, maar in zijn bloed werden wel sporen van cannabisgebruik aangetroffen. Hij bekende dat hij een periode voorafgaand aan het ongeval aan wiet en coke verslaafd was. Daarvoor ging hij in therapie. Ten tijde van het ongeval volgde hij geen begeleiding meer. Zijn broer rookte ook cannabis bij vader thuis.

De man zei woensdag in de politierechtbank dat hij ook enorm veel afziet van wat er gebeurd is. Momenteel slikt hij antidepressiva. “Ik weet dat de nabestaanden ook afzien, “, aldus de Bilzenaar. “Dat is een karige uitleg voor al deze mensen hier op zitting”, repliceerde de politierechter.

De zaak wordt op 15 november voortgezet met het verhoor van een belangrijke getuige. Die had immers verklaard dat Simon S. met zijn hoofd op het stuur lag, vlak voordat de fatale klap gebeurde. De beklaagde ontkent dit.