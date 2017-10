Inter-Belg Vanheusden kan na succesvolle operatie aan revalidatie beginnen

Internazionale heeft woensdag laten weten dat belofteninternational Zinho Vanheusden met succes geopereerd is in het AZ Monica-ziekenhuis in Antwerpen. Vanheusden scheurde vorige week woensdag in een Youth League-wedstrijd met de beloften van Inter de voorste kruisband van zijn linkerknie af. De seizoen van de jonge verdediger zit er normaal gezien op.