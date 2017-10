Bv’s zetten huisdieren in de bloemetjes

Naar jaarlijkse gewoonte worden op 4 oktober de kat, hond en vogel des huizes in de bloemetjes gezet. Ook de Vlaamse bv’s doen hieraan mee en posten op sociale media foto’s van hun trouwe viervoeters. Een overzicht.

Ook Annelien Coorevits, de vrouw van Anderlecht-speler Olivier Deschacht, deelt haar liefde voor Molly op Instagram.

Niet de mooiste, wel de liefste ??Molly #werelddierendag2017 Een bericht gedeeld door Annelien Coorevits (@anneliencoorevits) op 4 Okt 2017 om 3:44 PDT

Chef-kok Sofie Dumont bewijst dat ze een hart heeft voor dieren en deelt een (lekker) receptje met haar volgers. Wedden dat ook jouw hond gaat watertanden?

l i e v e l i n g s. ik wacht ongeduldig op de dag dat we sms'jes naar elkaar kunnen sturen. reizen is de max, maar wat mis ik Olly. ?? #werelddierendag Een bericht gedeeld door Eva Daeleman (@evadaeleman) op 4 Okt 2017 om 6:11 PDT

#dog 's love ... When I needed a hand I found your paw. That is why you are so precious to me #Yoshi #werelddierendag Een bericht gedeeld door joke van de velde (@jokevandevelde1) op 4 Okt 2017 om 4:46 PDT

Voor Tanja Dexters brengt Werelddierendag een pijnlijke herinnering met zich mee. Vorig jaar werd haar hondje Paris gestolen en de dader of daders brachten de chihuahua helaas niet terug.Presentatrice An Lemmens zet het hele jaar door haar dieren in de spotlights. Op Werelddierendag kan een foto dan ook niet ontbreken.Merijn, bekend van zijn deelname aan Temptation Island,slaat twee vliegen in één klap: hij deelt zijn liefde voor zijn chihuahua én feliciteert meteen zijn jarige broer.Ook Phaedra Hoste, recent nog te zien in Nieuwsblad Magazine, deelt een familiekiekje.Ook Natalia nam deel aan dezelfde fotoshoot en zette hond Sam nog maar eens in de bloemetjes.Olly heeft het hart van Eva Daeleman helemaal veroverd.Yoshi en voormalig Miss België Joke Van de Velde zijn vier pootjes en twee handen op één buik.