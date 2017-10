Elfjarige jongen volgde zo’n strikt dieet dat hij er blind van werd

De elfjarige jongen had erg veel last van eczema en verschillende allergieën, waardoor zijn dieet op zijn best gezegd beperkt was. Hij merkte al wel langer dat zijn zicht achteruitging, maar het duurde acht maanden voor zijn ouders met hem naar de dokter gingen. Die kon echter alleen vaststellen dat het zicht van de jongen wellicht onherstelbaar beschadigd was geraakt.

De dokters konden zelf nauwelijks geloven wat ze zagen toen de jongen bij hen gebracht werd. Acht maanden nadat zijn zicht achteruit begon te gaan, zag hij nog nauwelijks 30 centimeter ver. Naast zijn verminderde zicht had de jongen ook last van droge ogen en nachtblindheid. Op zijn hoornvlies zagen de dokters al verdroogde plekjes.

Door zijn allergieën en eczema leefde de Canadese jongen op een dieet van aardappelen, varkens- en lamsvlees, appels, komkommer en Cheerios. Dat dieet bezorgde hem een nijpend gebrek aan vitamine A, waardoor zijn ogen zo sterk achteruitgingen.

In de eerste twee weken na zijn hospitalisatie kreeg de jongen hoge dosissen vitamine A toegediend in de hoop zijn zicht te kunnen herstellen. Na twee weken was hij echter nog steeds wettelijk blind. Experten zijn van mening dat zijn zicht niet meer achteruit zal gaan, maar dat het ook niet meer zal verbeteren.

“Een achteruitgang van het gezichtsvermogen door een tekort aan vitamine A kan omkeerbaar zijn”, schreven de dokters later in het vakblad JAMA Pediatrics Clinical Challenge. “In dit geval is een zekere mate van verlies van gezichtsvermogen wellicht permanent.”

Zowel nachtblindheid als droge ogen zijn symptomen van een gebrek aan vitamine A, wat volgens de dokters kan voorkomen worden door onder meer worteltjes. Het is geen fabeltje dat die goed zijn voor je ogen, aangezien ze barsten van de vitamine A. Ze voegden er ook nog aan toe dat een gebrek aan vitamine A vooral voorkomt in ontwikkelingslanden waar veel ondervoeding heerst.