GERUCHTEN. Juventus wil Anderlecht-aanvaller en ex-Genkenaar, Chelsea speurt

Het voetbalseizoen mag dan in volle gang zijn, de geruchtenmolen neemt nooit een te lange pauze. Zo gaat Juventus de ‘Belgische’ toer op en wil Chelsea komende zomer zaken doen.

Dinsdag werd het gerucht de wereld ingestuurd dat scouts van Juventus niemand minder dan Thomas Meunier zullen komen bekijken tijdens de interland van de Rode Duivels tegen Bosnië-Herzegovina. De Oude Dame kijkt tegenwoordig door een ‘Belgische’ bril, zo blijkt, want er zou volgens Tuttosport ook serieuze interesse zijn in ex-Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic. De 22-jarige Serviër speelt de pannen van het dak op het middenveld van Lazio en is al langer een doelwit van Juve.

Lazio-voorzitter Claudio Lotito zou er zich bij neergelegd hebben dat zijn sterkhouder na dit seizoen andere oorden opzoekt, maar is niet van plan om ‘SMS’ zomaar te laten gaan. De Biancocelesti zijn dan ook van plan om enkel te luisteren naar voorstellen die minstens 70-80 miljoen euro waard zijn. Juve zal dus stevig in de buidel moeten tasten als het de ex-speler van Genk in huis wil halen.

Dat zullen de Bianconeri mogelijk ook moeten doen voor Henry Onyekuru. Ook volgens Tuttosport heeft de Italiaanse kampioen zijn oog laten vallen op de snelle Everton-huurling van Anderlecht. De 20-jarige Nigeriaan werd vorige zomer door de Toffees voor 8 miljoen euro weggeplukt bij Eupen en scoorde dit seizoen al vijf keer voor paars-wit. “Zijn waarde is al vermenigvuldigd”, stelt Tuttosport.

Alexis Sanchez. Foto: Photo News

Chelsea speurt

Volgens Corriere dello Sport mag Chelsea-trainer Antonio Conte een belletje van Milan verwachten. De Italiaan gaf enkele weken terug toe dat hij op termijn wil terugkeren naar zijn thuisland en de ambitieuze Rossoneri zien de voormalige Juventus-speler wel zitten als oefenmeester. Al wordt ook de zopas ontslagen Ancelotti genoemd als opvolger van Vincenzo Montella.

Chelsea speurt ondertussen de markt af op zoek naar versterkingen. Volgens The Mirror willen de Blues koste wat het kost Alexis Sanchez en Alex Sandro in huis halen. Beide spelers hebben nog steeds geen nieuw contract getekend bij respectievelijk Arsenal en Juventus. Voor Sandro bood Chelsea afgelopen zomer minstens 60 miljoen euro, maar Juve weigerde de Braziliaan te verkopen. Ook Javier Pastore (PSG) zou op interesse kunnen rekenen van Chelsea, net als van Liverpool.

Sky Italia meldt dan weer dan zowel Man City als Man United interesse hebben in AS Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini. De 21-jarige Italiaan maakt pas afgelopen zomer de overstap van Sassuolo naar de club van Radja Nainggolan. Calciomercato linkt intussen Inter aan Arsenal-aanvaller Theo Walcott. Ook West Ham en Everton tonen interesse.