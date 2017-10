Yves Vanderhaeghe voorgesteld bij AA Gent: “Hoofdstuk Vanhaezebrouck volledig afgesloten”

AA Gent heeft woensdagnamiddag op het oefencomplex in Oostakker zijn nieuwe coach Yves Vanderhaeghe voorgesteld. De 47-jarige Vanderhaeghe tekende een contract tot 30 juni 2019 bij AA Gent en moet de Buffalo’s na een slechte competitiestart van de veertiende plaats toch nog naar Play-off 1 proberen te loodsen.

“Ik ben heel fier om hier te zitten”, vertelde Vanderhaeghe aan de volgelopen perszaal. “Ik wil in de eerste plaats de mensen van KAA Gent bedanken voor het vertrouwen en wat mij betreft is het ook zo dat ik een kans krijg bij een absolute topclub. Ik heb gewerkt bij KV Kortrijk en KV Oostende. Twee keer op rij Play-off 1 gespeeld. Ik voel me nu klaar voor deze uitdaging. Ik kan me enorm vinden in de filosofie van AA Gent. Als je ziet wat ze zowel sportief op het veld als qua accommodatie - ik heb net het complex bezocht, mijn mond viel echt open - hebben, dan kun je hier alleen maar spelers beter laten worden. De ambitie moet zijn om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen. Ik weet dat er heel wat talent aanwezig is, natuurlijk zijn er enkele jongens geblesseerd. Maar nu is het tijd voor de kentering. Naar de supporters toe: we zullen aanvallend voetbal brengen. Zij zijn er steeds in een uitverkocht stadion. Dankzij hen kunnen we matchen winnen. Dus de neuzen moeten allemaal in dezelfde richting. De juiste mentaliteit. Maar eerst moeten we winnen. We moeten een comeback realiseren. Waar we zullen eindigen kan ik nu niet in een glazen bol zien”, besloot Vanderhaeghe, die verrassend genoeg niet mocht antwoorden op rechtstreekse vragen van de pers.

Yves Vanderhaeghe staat de pers te woord in de fitnessruimte van het Gentse oefencomplex #kaagent pic.twitter.com/ADsc4ETjZ4 — Stefan Smet (@Stefan_gent) 4 oktober 2017

Ivan De Witte: “We zochten een jong, krachtig profiel, met aandacht voor aanvallend voetbal”

Het was vooral Ivan De Witte die het woord voerde op de persvoorstelling. “Het is bijna week op week dat we elkaar hier ontmoeten. In verschillende omstandigheden. We doen deze persconferentie in deze kleine ruimte in het oefencomplex. Omdat dat ons toelaat om meteen na de pers met de spelers te praten. Uit het respect voor de pers en de staf en de spelers”, verklaarde De Witte.

Foto: Photo News

“Met veel energie en enthousiasme delen we de aanstelling van Yves Vanderhaeghe mee. We hadden een profiel voor ogen: een jong, krachtig profiel. Iemand die stond voor aanvallend voetbal. Dat heeft Yves bevestigd bij Kortrijk en Oostende. Iemand ook die wou verder gaan met het project en de filosofie van AA Gent. Uit onze gesprekken is gebleken dat de klik er toch was tussen Michel, mezelf en Yves. We zullen de hand van de meester snel zien. Het is deels een voortzetting maar hij zal ook zijn eigen accenten leggen. ”

Ivan De Witte: “We hebben ons goed moeten verstoppen”

Vanhaezebrouck en AA Gent gingen vorige week woensdag in onderling overleg uit elkaar. HVH, die in 2015 de eerste Gentse landstitel uit de clubgeschiedenis veroverde, ondertekende gisteren/dinsdag een verbintenis van drie jaar bij Anderlecht. “Ik heb me vorige week twee à drie dagen niet goed gevoeld met de situatie. Maar nu ik met Yves hebben gesproken - op een verborgen plaats en uur - ben ik terug vol energie. Jullie van de pers hebben jullie job goed gedaan en we hebben ons goed moeten verstoppen. Dat betekent ook wel dat onze club in de rangorde van de belangstelling gestegen is.”

Ivan De Witte: “Blij dat we geen trainer hebben weggehaald bij een andere eersteklasser”

Voor Ivan De Witte was het belangrijk dat AA Gent geen trainer wegplukte bij een andere Belgische eersteklasser. k ben blij dat we een trainer hebben genomen die vrij is. En dus niemand moesten weghalen bij een andere club. Dat ligt me als voormalige voorzitter van de Pro League na aan het hart. We hebben ook in het buitenland wat gekeken, maar ik ben er van overtuigd dat we de beste keuze hebben gemaakt. Bij voorkeur geldt de regel van iemand niet weg te halen ook voor een assistent maar soms kan het niet anders. We houden dit aan voor een T1 maar ik kan niet beloven dat het nooit meer zal gebeuren maar ik ben er persoonlijk voorstander van om dit niet te doen. Gino Caen van Oostende is totaal nog niet aan de orde.”

Ivan De Witte: “Het hoofdstuk Hein is helemaal afgesloten”

Yves Vanderhaeghe wacht de loodzware opdracht om in de voetsporen van Hein Vanhaezebrouck te treden. “De voetsporen van Hein Vanhaezebrouck volgen, dat heeft Yves bij Kortrijk al met succes gedaan”, aldus De Witte. “Dat is een element dat zeker een rol heeft gespeeld bij onze beslissing, maar het was niet doorslaggevend. Maar mijn antwoord is meer eenduidig: we hebben een hoofdstuk afgesloten en ik wil dat ook volledig afsluiten en dus niet meer wijzen naar het verleden. We zullen er ook niet meer op terugkeren. Het hoofdstuk Hein is volledig afgesloten maar we beginnen nu aan een nieuw hoofdstuk met een nieuwe coach in wie ik echt geloof. Yves zal zijn eigen verhaal schrijven en dat wordt een nieuw verhaal. We zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar hebben alle elementen bekeken. Een herhaling van het scenario Bob Peeters? We hebben voldoende gesproken met Yves, ik ben er gerust op. Ik ben dan ook psycholoog.”

Foto: Photo News

Ivan De Witte: “Interesse van Anderlecht heeft niet meegespeeld”

Vanderhaeghe werd ook gepolst door Vanhaezebrouck om zijn assistent te worden bij Anderlecht. Is daardoor alles in een stroomversnelling gekomen bij AA Gent? “Ik heb geleerd dat in het voetbal snelheid op en naast het veld belangrijk is. We wilden de tussenperiode zo kort mogelijk houden. Eigenlijk had ik in mijn achterhoofd dat we volgende week - wanneer de internationals terug zijn - zeker een nieuwe trainer wilden hebben. Hoe vroeger hoe liever. Na beraadslaging, toen bleek dat Yves aan quasi al onze criteria voldeed, hebben we het gesprek geopend. Er waren buitenlandse namen maar het al dan niet geciteerd worden van Yves bij Anderlecht, heeft niet gespeeld in onze beslissing. We hebben deze genomen omdat we zeker zijn dat dit voor ons de beste beslissing is.”

“De invulling van de staf is nog niet afgerond, we praten nog met Yves. We zullen daar samen over beslissen. Er kunnen wijzigingen volgen, maar het kan ook dat we het laten zoals het is. We hebben er net nog over gesproken. Maar we zullen dit heel binnenkort meedelen. Eerst de pers dan de spelers en dan de technische staf.”

Michel Louwagie: “Yves is een goede people manager”

Ook manager Michel Louwagie nam nog even het woord. “Ik wil nog enkele zaken toevoegen aan wat de voorzitter heeft meegegeven. Enkele parameters bij het invullen van de vacature. Een heel belangrijke is heel zeker dat we denken dat Yves een heel goede people manager is met veel mensenkennis. Als je een groep met veel verschillende nationaliteiten wil leiden, moet je ook een people manager zijn. Daarnaast hebben we hem ook als speler gevolgd en hij was niet zoals Scifo de klasbak die er al stond op 18 jaar. Hij is pas als 29-jarige bij Anderlecht en de nationale ploeg geraakt. Door vechtlust en discipline te tonen en die zal hij hier ook nodig hebben voor het managen van deze groep. Hij heeft een voorbeeldfunctie.”

Foto: BELGA

