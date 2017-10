Vlaamse tandarts verdrinkt tijdens vakantie op Kreta

Pittem - Danny Vromman (60), tandarts uit Pittem (West-Vlaanderen), is dinsdag tijdens een vakantie op Kreta verdronken. Zijn lichaam wordt in de komende dagen gerepatrieerd.

Vromman, die een praktijk heeft in de Stationsstraat in Pittem, was samen met zijn partner op reis op het Griekse eiland. Maar dinsdagmiddag liep een zwempartij in zee dramatisch af. De man verdronk, zo meldt Krant van West-Vlaanderen. Het nieuws is intussen aan onze redactie bevestigd.

Vermoedelijk werd Vromman verrast door de sterke onderstroom en slaagde hij er niet meer in om op eigen kracht de kant te bereiken.

De West-Vlaming laat een partner, twee kinderen en twee kleinkinderen achter. Hij was actief bij verschillende verenigingen.

Zijn lichaam wordt zo snel mogelijk naar ons land gerepatrieerd.