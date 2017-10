Toneelgezelschap annuleert komedie na moord

Rotselaar / Diest - Het Nieuw Wezemaals Toneel heeft haar voorstellingen van de komedie ‘Bedgeheimen’ moeten annuleren omdat een van de acteurs, Marleen Fobelets, niet heeft kunnen repeteren.

“De repetities waren in een vergevorderd stadium”, zegt Marc Smet van de vereniging. “Maar onze vereniging is echter in diepe rouw. Sara Van Passel liet op 21 augustus het leven na een brutale aanslag in het ACV lokaal in Diest. Ze was de dochter van Marleen. Het was voor haar onmogelijk om in die omstandigheden verder te repeteren maar ook de rest van de ploeg was helemaal niet meer in staat om in die situatie verder aan een ‘komedie’ te werken. We hebben dan ook unaniem beslist om de geplande productie naar een latere datum te verplaatsen.” De 38-jarige moeder was loketbediende bij ACV en werd door Sebastiaan H. neergeschoten in het dienstencenrum van ACV in Diest. De dader werd dezelfde dag opgepakt, heeft de feiten bekend en is in verdenking gesteld voor moord. Ook het ACV-kantoor is vandaag nog steeds dicht, de collega's van Sara krijgen begeleiding. De Toneelvrienden De Lo uit Kessel-Lo spelen op de geplande data nu de monoloog ‘Rosalie Niemand’.

LEES OOK: Sara op klaarlichte dag op haar werk vermoord: waarom moest alleenstaande mama sterven?