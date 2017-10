Geblesseerde Marco Reus geeft emotioneel interview: “Ik zou al mijn geld willen geven om weer fit te zijn”

Marco Reus timmert volop aan zijn comeback nadat hij sinds mei aan de kant staat met een zware blessure aan de kruisbanden van zijn rechterknie. “Maar ik zal pas op het veld terugkeren wanneer mijn lichaam helemaal in orde is”, vertelde de 28-jarige speler van Dortmund in GQ magazine.

Reus liep in zijn carrière al verscheidene zware blessures op, die bovendien op heel ongelukkige momenten vielen. Zo moest de aanvaller verstek laten gaan voor het door Duitsland gewonnen WK in 2014 met een enkelkwetsuur en was hij er evenmin bij op het EK in 2016 met een letsel aan de hamstrings.

“Ik weet niet wanneer ik terug volledig fit zal zijn”, verklaarde Reus. “En het maakt me eerlijk gezegd niet uit of het nu in januari, februari of maart is. Pas als mijn lichaam het licht op groen zet, keer ik terug. Ook deze blessure was weer een beproeving, zonder de steun van mijn vriendin en familie was ik helemaal kapot gegaan. Ik zou al mijn geld willen weggeven om gewoon mijn job te kunnen doen: voetballen.”

Maar aan stoppen denkt Reus lang nog niet. De Duitser die altijd in zijn thuisland speelde, lonkt zelfs naar het buitenland. “Er zijn vier à vijf buitenlandse teams die me interesseren”, gaf Reus toe, die nog tot 2019 bij Dortmund onder contract ligt. “Binnen twee jaar word ik dertig, dat vormt het laatste moment voor een nieuwe uitdaging en om ergens een groot contract te ondertekenen. Maar bij welke club dat zal zijn weet ik nog niet.”