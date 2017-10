Kans is klein dat Strootman in actie komt voor Nederland tijdens WK-kwalificatiecampagne

De kans lijkt klein dat Kevin Strootman zaterdag in actie komt voor het Nederlands elftal tijdens het uitduel in Wit-Rusland in de strijd om een ticket voor het WK in Rusland. Zijn club AS Roma meldde woensdag dat de middenvelder nog kneuzingen in zijn linkerbeen heeft. Zijn situatie wordt dag per dag bekeken door de medische staf van de club van Radja Nainggolan.