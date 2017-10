Fabregas geeft na dertien jaar eindelijk ‘zijn geheim’ toe: “Ik zag iedereen vechten en wou ook iets doen”

Chelsea-speler Cesc Fabregas heeft toegegeven dat hij dertien jaar geleden een stuk pizza op de toenmalige Manchester United-manager Sir Alex Ferguson gegooid heeft. Dat gebeurde in oktober 2004 in de spelerstunnel van Old Trafford, toen Fabregas met Arsenal een wedstrijd tegen Manchester United verloren had.

De nu 30-jarige Spaanse middenvelder speelde toen voor Arsenal, dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen Manchester United een reeks van 49 wedstrijden zonder nederlaag had opgebouwd. Maar op de bewuste dag in oktober 2004 brak Ferguson die reeks af met zijn Manchester United. Na de wedstrijd ontstond er tumult in de spelerstunnel van Old Trafford tussen verschillende spelers van beide teams.

“Ik hoorde plotseling veel lawaai en ik verliet de kleedkamer met mijn stuk pizza. Ik zag Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown en Patrick Vieira allemaal vechten met elkaar. Ik wou zelf ook iets doen, maar ik wist niet goed wat en toen heb ik met mijn stuk pizza gegooid”, vertelde Fabregas in een programma op Sky Sports. “Toen zag ik echter dat ik Sir Alex geraakt had. Daar wil ik me voor excuseren, want dat was niet de bedoeling.”

In 2014 had Arsenal-legende Martin Keown zijn toenmalige ploegmaat al ontmaskerd als dader van het pizza-incident, maar Fabregas ontkende toen nog alles met klem. Hij noemde Keown een leugenaar “omdat die te druk bezig was met mensen te slaan en dus niet gezien kon hebben wat er met dat stuk pizza gebeurde”.