“Babe van het vrouwenvoetbal” maakt het bont en wordt pretpark uitgegooid: “Ik zal hier van leren”

Ze is onder normale omstandigheden een van de beste voetbalsters ter wereld en een van de gezichten van het vrouwenvoetbal, maar deze week liet Alex Morgan zich van haar minst mooie kant zien. De Amerikaanse riep heel Disneyland bij elkaar en werd dronken het bekende pretpark in Florida uitgegooid.

Morgan vermaakte zich afgelopen zondag met enkele vrienden in een bar in het Epcot Centre, een themapark binnen het Walt Disney World Resort. Op een bepaald moment is er een ruzie ontstaan in de pub waarbij Morgan betrokken was. Haar vriend Giles Barnes, Jamaicaans international en speler van MLS-club Orlando City, zou voorgestoken hebben en het aan de stok gekregen hebben met een andere klant. Daarop zou de politie opgetrommeld zijn.

In het politierapport dat de BBC in handen kreeg, wordt gezegd dat Morgan samen met Barnes, Donald Toia (ook Orlando City-speler) en diens vrouw Courtney verzocht werden het café te verlaten. Daarbij zou Morgan, waarschijnlijk in dronken toestand, het bont gemaakt hebben door te gaan roepen en gillen richting de betrokken agenten.

De 28-jarige sterspeelster van Orlando Pride (vorig jaar uigeleend aan Lyon) en het Amerikaanse elftal zou zich “heel slecht en verbaal agressief” gedragen hebben. Morgan zou ook geroepen hebben dat ze het Orlando Swat team kende, vooraleer ze het pretpark uitgegooid werd.

Vandaag verontschuldigde Morgan zich op Twitter. “Ik zal hiervan leren en ervoor zorgen dat dit niet meer zal gebeuren”, zei ze.

I want to apologize for my actions that occurred over the weekend. I will learn from this make sure it does not happen again. #liveandlearn — Alex Morgan (@alexmorgan13) 4 oktober 2017

Morgan had enkele uren eerder nog een foto van de volledige groep die op bezoek was in Disney World op Instagram gezet:

Annual around the world in 8 hours. No big. Een bericht gedeeld door Alex Morgan (@alexmorgan13) op 1 Okt 2017 om 4:43 PDT

Morgan is al jaren een van dé gezichten van het vrouwenvoetbal. Ze stond zelfs naast Lionel Messi op de Amerikaanse cover van FIFA 16. Ze werd door het magazine Time ook gerangschikt als de best verdienende voetbalster ter wereld, voornamelijk door haar vele inkomsten uit reclame. Daarnaast doet ze ook regelmatig modellenwerk.

Game rescheduled to today because of Hurricane Irma! Come support us at Orlando City Stadium 8pm ET! #GameDay #ORLvSEA Een bericht gedeeld door Alex Morgan (@alexmorgan13) op 7 Sep 2017 om 9:23 PDT

Bye for now France. ??????????????? Een bericht gedeeld door Alex Morgan (@alexmorgan13) op 3 Jun 2017 om 10:16 PDT