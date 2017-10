Het grote debat: Kane of Lukaku? ‘Big Rom’ wint het pleit (zeker dit seizoen)

In Engeland woedt zoals elk jaar een gigantische discussie over wie nu eigenlijk de beste spits van de Premier League is. Daarbij worden opnieuw de namen van Romelu Lukaku (24) en Harry Kane (24) genoemd. Maar wie van deze twee wint het in een onderling duel?

Lukaku gaat dit seizoen aan kop van de topschuttersstand met zeven doelpunten. Kane volgt samen met Alvaro Morata en Sergio Aguero op één goal achterstand met zes. ‘Big Rom’ en ‘The HurriKane’ zijn in bloedvorm en dus is het altijd interessant om enkele cijfers achter hun prestaties te bekijken, zowel dit seizoen als de voorbije seizoenen.

Zo zit Lukaku aan 193 wedstrijden en 14.709 minuten op het hoogste niveau van het Engelse voetbal. Daarin was hij goed voor 92 doelpunten uit 571 schoten. Goed voor een succesratio van 16,1 procent. Daarnaast creëerde hij in totaal al 220 kansen. Kane doet het een stuk minder goed op dat laatste vlak. De Tottenham-spits zit slechts aan 128 kansen. Hij laat echter net iets betere cijfers voorleggen als pure spits met 84 goals uit 456 schoten (18,4 procent) in 123 wedstrijden en 9.738 minuten.

Lukaku de completere aanvaller vs. Kane de échte spits? Zo ver willen we niet gaan want dit seizoen laat de Rode Duivel zijn Engelse collega op alle vlakken achter. Lukaku zit na zeven matchen (630 minuten) aan zeven doelpunten uit 31 schoten. Goed voor een succesratio van liefst 22,6 procent. Kane moet het doen met eentje van 13,6 procent door zes goals uit 44 schoten. Bovendien zit Lukaku aan een goal per 90 minuten, Kane aan eentje per 103,5 minuten.

Daarnaast zorgde Lukaku voor één assist en twaalf gecreëerde kansen. Kane moet het stellen met geen enkele assist en slechts acht kansen. Winnaar? ‘Big Rom’.