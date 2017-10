Coucke schept klaarheid over trainerskwestie KV Oostende: “Hopen met Custovic voort te kunnen doen”

Durbuy - Het ziet ernaar uit dat Adnan Custovic langer trainer blijft van KV Oostende. De beslissing valt pas na de wedstrijd tegen Club Brugge op 15 oktober, maar Marc Coucke is nu al duidelijk. “We spreken zelfs niet met andere kandidaten omdat we absoluut hopen met hem voort te kunnen doen”, zegt de voorzitter aan Belga.

Sinds het ontslag van Yves Vanderhaeghe is Custovic coach ad interim aan de kust. “Hij is heel goed begonnen”, zegt Coucke, na de overwinning in de Croky Cup tegen Union en vier punten uit verplaatsingen naar Genk en Kortrijk. “Ik krijg ook heel goeie signalen uit de spelersgroep.”

Spreken met andere mogelijke trainers doet Oostende dus niet momenteel, hoewel er aan sollicitaties geen gebrek is. “We krijgen er verschrikkelijk veel, langs alle mogelijke kanten. Het is echt geen knelpuntberoep”, dixit Coucke. Op het gerucht dat Anderlecht aast op physical coach Gino Caen geeft de club geen commentaar. “We weten van niets.”