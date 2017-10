De vrouw van een Belgische topgangster is razend op regisseur Roskam: “Waar haalt hij het recht onze levens kapot te maken?”

Een beruchte Belgische gangster die verliefd wordt op een knappe racepilote? Dat regisseur Michaël Roskam voor ‘Le Fidèle’ deels de mosterd haalde bij ontsnappingskoning Kapplan Murat en zijn vrouw, gewezen rallypilote Virginie Barré, geeft hij zelf ook toe. Barré is razend. “Waar haalt die man het recht vandaan om zonder enig overleg onze levens te kapen?”

En of ze kwaad is, Virginie Barré. Ze briest net niet door de telefoon, net op de avond dat we met z’n allen voor het eerst naar Le Fidèle kunnen gaan kijken in Belgische cinemazalen. ...