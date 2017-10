Marouane Fellaini krijgt lof van Man United-legende: “Hij is enorm effectief én een fantastische kerel”

Manchester United is voorlopig bezig aan een uitstekend seizoen. Niet alleen Romelu Lukaku wordt geprezen omwille van zijn prestaties, ook Marouane Fellaini krijgt lof. Zelfs Red Devils-legende Ryan Giggs nam geen enkel slecht woord in de mond over ‘Big Fella’.

“Fellaini heeft echt zijn meerwaarde bewezen sinds de blessure van Paul Pogba”, stak de Welshman van wal op Sky Sports. “Hij heeft belangrijke doelpunten gescoord, zoals hij ook al deed bij Everton, en ik ben zeer blij voor hem na de vele kritiek die hij de voorbije jaren te verduren kreeg. Ik heb met hem gewerkt en hij is een fantastische kerel om mee te trainen. Hij doet precies wat je hem vraagt.”

“Hij laat ook niet toe dat de fans hem beïnvloeden want hij heeft altijd de steun gehad van zijn medespelers en trainers”, stelt Giggs. “Hij is dan ook enorm effectief, kent zijn pluspunten en minpunten, en hij is iemand waarin José Mourinho veel vertrouwen heeft. Fellaini heeft het dan ook al enkele diensten bewezen door enkele belangrijke doelpunten te scoren.”

De ondertussen 29-jarige Rode Duivel scoorde dit seizoen tot nu toe al vier keer in acht wedstrijden voor Manchester United, dat samen met stadsgenoot City aan de leiding gaat in de Premier League.