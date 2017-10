Agenten schieten op ‘gewapende overvaller’, maar dan roept iemand “maar wij maken een film”

Agenten uit de Amerikaanse staat Indiana werden vorige week dinsdag opgebeld door een bezorgde burger die een gewapende overval had gezien. Toen de politie aankwam in de buurt van het restaurant dat werd overvallen, ontdekten ze al snel een “gemaskerde man die een handwapen vasthad”. Ze hielden hem onder schot en moesten zelfs een kogel afvuren omdat de man de bevelen van de agenten niet onmiddellijk opvolgde. Maar toen riep iemand: “we maken een film!”

Agenten van het Crawfordsville Police Department kregen vorige week dinsdag een noodoproep van iemand die een gewapende overval had gezien in een restaurant. De mannen in blauw reageerden in allerijl om de boef te stoppen en vonden al snel een verdachte man toen ze op de zogezegde plek van het misdrijf arriveerden. “Agenten benaderen voorzichtig de zaak toen ze waren gearriveerd”, aldus een persbericht van de politie. “Een gemaskerde man met een handwapen verliet net het gebouw. De agenten eisten dat de man het wapen op de grond liet vallen.”

Toen de man de bevelen van de agenten niet onmiddellijk opvolgde, loste een van hen een schot, die echter niemand raakte. De agenten deden herhaaldelijke pogingen om de man te ontwapenen, tot de verdachte zijn wapen liet zakken, maar toen riep iemand plots “we maken een film!”. De nietsvermoedende agenten waren op de set van een film belandt, en hielden een van de acteurs - die net een scène met een gewapende overval had afgewerkt - onder schot.

Volgens een woordvoerder van de politie waren de agenten niet op de hoogte gebracht van het filmproject en wisten ze niet dat er nepwapens zouden worden gebruikt. De filmproducenten beloofden op hun Facebook-pagina om in de toekomst de politie onmiddellijk te verwittigen en zullen samen met hen stappen nemen om dergelijke incidenten te vermijden.

De acteur kwam er met de schrik van af en er raakte niemand gewond tijdens het bizarre incident. De acteerprestaties van de man waren echter goed genoeg om de opgetrommelde agenten om de tuin te leiden, dus hij kan alvast dromen van een mooie carrière op het witte doek.