Twee agenten reageerden 9 jaar geleden op een klacht van geluidsoverlast. Ze hadden nooit kunnen vermoeden dat die zaak hen tot vandaag zou achtervolgen

Twee agenten in Washington reageren in 2008 op een melding van geluidsoverlast. Het lijkt een normale interventie, maar na negen jaar achtervolgt de zaak hen nog steeds en moeten ze zich verantwoorden voor de hoogste Amerikaanse rechtbank.

Agenten Andre Parker en Anthony Campanale gaan in maart 2008 naar een woning in Washington. Eén van de buren heeft geklaagd over lawaai van een feestje in een woning die normaal leegstaat. Wanneer het duo arriveert en het huis betreedt, blijkt er inderdaad een stevig festijn aan de gang te zijn: dansende vrouwen in hun ondergoed, dampen van joints en harde muziek.

Parker en Campanale doen wat alle agenten in zo’n situatie doen, namelijk de organisator van het spektakel opsporen. Dat blijkt nog een moeilijke klus te zijn. Wanneer de feestvierders de agenten in het oog krijgen, stuiven ze ervandoor. Parker en Campanale gaan er achteraan. Ze weten uiteindelijk 21 personen staande te houden, onder wie meerdere vrouwen met briefgeld in hun jarretel. Niemand van hen lijkt echter het feest hebben georganiseerd. Ze zeggen allemaal uitgenodigd te zijn door ene “Peaches”, klinkt het.

Geen toestemming voor feestje

De mysterieuze Peaches blijkt nergens te bekennen, maar kan later worden bereikt op haar mobiele telefoon. Ze wil weinig kwijt tegen de politie en weigert al helemaal om terug te keren naar het huis. Vlak voordat ze ophangt, zegt ze wel nog dat het feest werd gehouden zonder toestemming van eigenaar van het pand.

De leidinggevende van Parker en Campanale is inmiddels ter plekke en besluit de feestvierders te arresteren voor het onrechtmatig betreden van een woning. Uiteindelijk moeten de autoriteiten de aanklacht tegen alle 21 laten vallen, waardoor ze vrijuit gaan. Het lijkt het einde van een vruchteloze zaak, maar dan krijgt het nog een serieus staartje.

Monsterboete

Zestien van de 21 gearresteerden besluiten de politie aan te klagen. De opgepakte feestvierders claimen dat ze geen idee hadden dat ze de woning illegaal betraden én dat Parker en Campanale daardoor het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet hebben geschonden (dat burgers onder meer beschermt tegen ongegronde arrestaties).

De groep wint de zaak en de agenten worden veroordeeld tot een boete van maar liefst 680.000 dollar (bijna 580.000 euro). In hoger beroep wordt het vonnis gehandhaafd. Die beslissing “zal een zeer negatief effect hebben op de mogelijkheid van lokale en federale agenten in Washington om hun zwaar dagelijks werk te doen en de burgers te beschermen”, zei openbaar aanklager Karl Racine destijds.

De autoriteiten van Washington lieten het er echter niet bij zitten. Nu dient de zaak voor Supreme Court, de hoogste rechtbank van de Verenigde Staten. Bijna een decennium na de feiten zullen Parker en Campanale verlost worden van de zaak die hen al zo lang achtervolgt.