Deze man weigerde zijn sigaret te doven, en dus haalde de pompbediende de grove middelen boven

Deze jongeman werd verscheidende keren aangemaand om zijn sigaret te doven terwijl hij aan een tankstation in Bulgarije stond. De pompbediende kon niet meer lachen met het gevaarlijke gedrag van de man en besloot het recht in eigen handen te nemen. Nadat hij een brandblusapparaat had leeggespoten op de rebelse jongen, was hij er honderd procent zeker van dat de sigaret eindelijk uit was.