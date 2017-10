Deze verbluffende statistiek van Oblak doet zelfs de prestaties van Courtois bij Atlético verbleken

Tegenwoordig wordt Thibaut Courtois beschouwd als een van de beste doelmannen ter wereld. Er was echter een tijd dat hij zijn naam nog moest maken en dat deed de Rode Duivel bij Atlético Madrid. Daar legt doelman Jan Oblak momenteel echter nóg indrukwekkendere cijfers voor...

Courtois maakte in de zomer van 2011 de overstap van Genk naar Chelsea, maar werd meteen uitgeleend aan Atlético. Pas drie seizoenen later keerde de doelman terug naar Stamford Bridge. Intussen had Courtois de Europa League, Europese Supercup, Spaanse beker en Spaanse titel gewonnen met Los Colchoneros.

De Belgische doelman verliet de Madrileense met indrukwekkende statistieken. Hij hield liefst 76 keer zijn netten schoon in 154 wedstrijden voor Atlético. Daarin kreeg Courtois minder dan één doelpunt per match tegen want hij moest zich 125 keer omdraaien. In de Spaanse competitie kreeg hij 94 goals tegen in 111 wedstrijden en zorgde hij voor 56 clean sheets.

Fantastische cijfers, zeker voor zo’n jonge doelman. En toch kan het beter. Veel beter zelfs. Jan Oblak kwam in 2014 over van Benfica om Courtois te vervangen en de nu 24-jarige Sloveen ontpopte zich op korte tijd tot een topdoelman. In 86 La Liga-wedstrijden kreeg hij tot nu toe slechts 49 doelpunten tegen. Dat is een minder dan het aantal clean sheets dat hij sindsdien realiseerde: 50. Van een verbluffende statistiek gesproken...

In totaal zit Oblak aan 78 tegengoals en 69 clean sheets in 122 wedstrijden voor Atlético. Toch nog net wat beter dan Courtois in dienst van de Spaanse topclub van Yannick Carrasco.

Jan Oblak has kept more clean sheets (50) in LaLiga for Atletico Madrid than he has conceded goals (49).



Part of the meanest defence. ?? pic.twitter.com/fXWDuO84fK — Squawka Football (@Squawka) 3 oktober 2017