Speurders zetten alles op alles om moordenaar van Veerle te vinden: “Wie heeft iets gezien?”

Zelzate - Alles wijst erop dat Veerle Scheerlinck (57) in haar winkeltje in Zelzate is doodgestoken voor het beetje geld dat in de kassa lag. Maar het blijft een raadsel wie de moordenaar is. De politie doet een oproep tot getuigen.

Geen vuilnisbak in Zelzate die gisteren niet werd leeggekieperd, op zoek naar het mes waarmee Veerle Scheerlinck dinsdagmiddag werd doodgestoken. Agenten van de federale politie hebben een hele dag elke vierkante meter onderzocht naar mogelijke sporen van haar moordenaar.

Speurders keken onder elke geparkeerde wagen, bloemperkjes werden uitgekamd, buurtbewoners zijn ondervraagd, camerabeelden werden opgevraagd. Toch blijft het voorlopig een compleet mysterie wie de weerloze uitbaatster van ’t Ateljeeke – een buurtwinkeltje voor schoolspullen – op klaarlichte dag heeft gedood. De politie doet daarom vandaag een bijzondere oproep naar getuigen van de moord, in de hoop een doorbraak te kunnen forceren.

Elke tip kan helpen

“De uitbaatster werd dinsdagmiddag overvallen in het centrum van Zelzate”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. “Rond dat tijdstip passeren daar veel mensen. De onderzoekers doen een oproep naar mensen die op dat moment verdachte personen of handelingen hebben gezien in en rond de winkel.”

Elke tip kan helpen, benadrukt de politie. Het blijft immers een raadsel waarom de dader precies het kleine winkeltje van Veerle Scheerlinck en haar man Frank Pauwels – een leraar in Zelzate – heeft uitgekozen. Het koppel baatte de winkel al 25 jaar uit, maar veel contant geld zou er volgens kennissen nooit liggen. Frank Bruggeman, de burgemeester van Zelzate, verklaarde gisteren dat de kassa van ’t Ateljeeke leeg werd aangetroffen. Hoeveel geld er precies in stak, is nog niet duidelijk. “Zeer eigenaardig”, reageert Rik Laureys, OCMW-voorzitter in Zelzate, die het slachtoffer erg goed kent. “Als iemand van plan is om een overval te plegen, lijkt het winkeltje van Veerle toch niet de beste keuze, want het is geen winkel met een grote omzet. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor die familie. Veerle was een zeer sociale vrouw. Ze gaf les in de avondschool hier en was erg actief in Zelzate. Hopelijk is er snel een doorbraak.”

Het lichaam van Veerle werd aangetroffen door haar echtgenoot Frank. De vrouw laat een volwassen dochter, en twee zonen – beiden beroepsmilitairen – achter. De familie wenste gisteren niet te reageren. Aan het winkeltje kwamen vrienden en kennissen de hele dag bloemen en knuffels leggen. Op de school van Frank werd een minuut stilte gehouden en leerlingen kwamen kaarsen aansteken aan ’t Ateljeeke. “We vinden het enorm erg voor Frank”, zegt oud-leerlinge Naomi. “Vier jaar geleden verloor hij ook al zijn vader en een kleinkindje. Hij verdient dit echt niet.”

Wie info heeft over de dader(s) wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 300. Of via opsporingen@police.belgium.eu