VUB-professor in nauwe schoentjes: “Verdiende handenvol geld aan omstreden medicatie”

Brussel - Professor Kenny De Meirleir van de VUB moet zich voor de strafrechter verantwoorden omdat hij medicijnen die in ons land niet vergund zijn invoerde én toediende. Volgens nieuwssite Apache zou de professor, die gespecialiseerd is in het chronisch vermoeidheidssyndroom, ook zelf geld verdienen aan het voorschrijven van een duur geneesmiddel. “Zijn vrouw was tot voor kort bestuurder van het bedrijf achter dat middel.”

Het parket van Brussel bevestigt dat professor De Meirleir op 29 september door de Brusselse raadkamer doorverwezen werd naar de strafrechter “wegens inbreuken op de wetgeving rond de invoering en toediening van geneesmiddelen”. Het onderzoek werd opgestart na een klacht bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Daar weigeren ze voorlopig alle commentaar. Maar het parket is duidelijk. “Het gaat om inbreuken die zich tussen oktober 2006 en januari 2009 voordeden. Ze bestaan erin dat hij onder andere medicijnen die in ons land niet vergund zijn invoerde en in tweede mate ook zelf toediende. Burgerlijke partijen zijn er niet.” Op de inbreuken staan straffen tot twee jaar.

Bestellen via vrouw

Nieuwssite Apache.be meent dat De Meirleir er ook zelf rijker van werd. “Via een kluwen aan bedrijfjes en laboratoria verdiende hij direct of indirect handenvol geld aan vaak omstreden tests, medicatie en supplementen die hij zelf voorschrijft aan patiënten”, luidt het. Als voorbeeld wordt Nexavir gegeven. Een antiviraal middel dat volgens de prof zou helpen bij patiënten die lijden aan CVS. Het kost zo’n 450 euro per maand en het kon besteld worden via het Nederlandse bedrijf Kalida NV, waar de echtgenote van De Meirleir tot voor kort bestuurder was. Bestellen kon gewoon via het Hotmailadres van de vrouw, blijkt uit briefwisseling van de professor. Op hetzelfde adres in Nederland bevond zich nog een ander bedrijf, waar patiënten ook voedingssupplementen konden aankopen.

Kenny De Meirleir werd door de site gecontacteerd en liet weten dat hij “noch aandeelhouder, noch bestuurder is, en geen vergoedingen ontvangt” van de bedrijven waarover er sprake is in het artikel.

Gisteravond was De Meirleir niet bereikbaar voor commentaar. Bij de VUB liet de woordvoerder weten “niet op de hoogte zijn van het dossier”.