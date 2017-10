Bayern kiest voor zekerheid en verrast met nieuwe coach: “Jupp Heynckes neemt over”

Na Anderlecht en AA Gent lijkt ook Bayern München een nieuwe coach gevonden te hebben. Zij het, tot het einde van het lopende seizoen. Volgens BILD neemt Jupp Heynckes de touwtjes in handen tot de zomer van 2018.

De 72-jarige Heynckes wordt zo voor de vierde keer in zijn loopbaan trainer van Der Rekordmeister. Hij zat eerder op de bank bij de Duitse topclub van 1987 tot 1991, in 2009 en van 2011 tot 2013. Bayern was ook de laatste club die Heynckes trainde.

Volgens Bilde wilde het management van Bayern geen al te grote risico’s nemen door een nieuwkomer aan te stellen. En dus kozen voor een trainer die de club en de Bundesliga door en door kent. Heynckes won met Bayer drie titels, een Duitse beker, drie Duitser supercups en de Champions League.