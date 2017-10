Erik Goossens reageert op onthulling van Bieke Ilegems over zijn overspel: “We hebben dit samen beslist”

Een dag nadat Bieke Ilegems (46) openlijk sprak over de relatiecrisis, stond Erik Goossens (49) haar bij. Hij leidde mee de voorstelling van haar boek, waarin nochtans zijn overspel wordt beschreven. “We hebben dit samen beslist. En ik steun Bieke, omdat dit enorm belangrijk voor haar is.”

Met rechte rug, en strak in het pak, nam acteur en zanger Erik Goossens gisteravond de microfoon. Innerlijk ging hij misschien door het stof, maar dat zag je er niet aan. Hij ging mee op de foto met Bieke, babbelde met de gasten, presenteerde mee de voorstelling van haar boek De Zoektocht van een Ouder Meisje naar Eeuwige Schoonheid en Geluk. Ook al wordt daarin beschreven hoe hij, drie jaar ­geleden, zijn vrouw twee keer bedroog.

“We hebben een moeilijke periode achter de rug, dat klopt”, zei Goossens. “Natuurlijk is het niet evident om hier te staan. Maar ik heb Bieke daar volledige vrijheid in gegeven, ook in wat ze schreef. Ze heeft er lang over ­getwijfeld om dit naar buiten te brengen, we hebben dat ook ­samen besproken. Maar het is haar keuze, en het is heel belangrijk voor haar. Ik steun haar daar volledig in. Het is vooral een opluchting voor haar. Uiteindelijk kenden al zoveel mensen dit verhaal, en merkten we dat er achter onze rug werd gesproken. Toch bleef het taboe. Bieke wou het taboe doorbreken en zeggen: Voila, nu weet iedereen het.”

Zware relatiecrisis

Over het verhaal zelf wou Goossens gisteren niet te veel uitweiden. “Daarvoor moet je het boek lezen. Maar wat het verhaal zo opvallend maakt, is dat we altijd dat sterke BV-koppel waren. Wel, ook die koppels hebben hun diepe dalen. We wilden niet dat perfecte verhaaltje in stand houden. Het is eerlijker om dit verhaal te vertellen. Dat maakt ons misschien net een sterk koppel. We vonden het tijd om daarmee naar buiten te komen en zeggen: kijk, we staan er weer. De crisis is achter de rug.” In het boek – dat vooral gaat over de zoektocht naar geluk, en waarin ‘Het Verhaal’ twintig pagina’s beslaat – beschrijft Bieke hoe ze het overspel van haar man drie jaar geleden ontdekte tijdens het programma Dansdate, waarin het koppel schitterde. Hoe ze erbovenop leken te komen, maar hij dan weer zijn minnares opzocht. Hoe ze middenin een zware relatiecrisis het programma Vind je Lief presenteerde, en hoe ze na een breuk toch weer langzaam naar elkaar toe groeiden. Op het einde van het hoofdstuk citeert ze niet toevallig Beyoncé, die ook het overspel van haar man publiek maakte via een plaat: “Het moest eruit. Lang genoeg gezwegen. Om Beyoncé te citeren: If we’re gonna heal, let it be glorious.”

Nood aan genoegdoening

Toch blijft de vraag: waarom maakte Bieke het verhaal na drie jaar toch nog publiek? Als de wonden stilaan aan het helen waren? “Dit boek gaat over geluk”, zegt ze. “Ik kon het niet schrijven zonder ook de liefde te behandelen. Jaren heb ik naar de buitenwereld een masker opgezet. Ik wil dat afzetten, tonen dat perfectie niemand gelukkig maakt. Toen ik de reacties hoorde na Van Gils en Gasten, waar ik mijn verhaal voor het eerst deed, deed dat echt deugd. Ik wil mensen inspireren met mijn verhaal.”

Relatiedeskundige Rika Ponnet, die het koppel begeleidde tijdens de breuk, zegt dat dit deel is van de verwerking. “Voor niet-publieke figuren lijkt dat vreemd, zo’n openlijke bekentenis. Maar in hun geval was het dat niet. Ook al is het een risico, het lucht duidelijk op voor Bieke. We zien dat, na overspel, het slachtoffer vaak nood heeft aan een soort genoegdoening. Een moment om alles te boven te komen. De ene zwijgt daar liever over, de ander vertelt het tegen een vriendin. En voor Bieke gebeurt dat onder meer op deze manier.”

De Zoektocht van een Ouder Meisje naar Eeuwige Schoonheid en Geluk, Bieke Ilegems, Houtekiet, 29,99 euro