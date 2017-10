Janine Bischops wil sterven tussen de leeuwen en olifanten

“Ik ben een zotte doos”, zei Janine Bisschops (74) gisteravond in het één-programma Van Gils en Gasten. Waarna ze haar plannen uit de doeken deed over hoe ze haar leven wil beëindigen.

“Het staat beschreven in mijn testament, mijn lichaam gaat terug naar de natuur. Als het zover is, dan moeten mijn kinderen me naar Afrika brengen waar ik naar de olifanten zal stappen. Krijgt een leeuw me eerder te pakken: smakelijk. Die mag me opvreten.”

Het idee kwam er nadat ze onlangs een Vlaams olifantenrusthuis in opbouw in Frankrijk bezocht. “Ik ben er meter van en zag er de liefde voor de dieren, die liefde deel ik nu ook. Vroeger wou ik dat mijn lichaam na mijn dood naar de wetenschap zou gaan. Dat heb ik nu veranderd in mijn testament. Ik ben een vleeseter, ik kan niet zonder, maar als het voorbij is schenk ik mijn lichaam terug aan de dieren. En ik meen dat. Als ik zeg dat ik iets wil, dan is het ook zo.”