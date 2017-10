Hoeveel Vanhaezebrouck zit er in Vanderhaeghe? Veel gemeen, maar Yves is geen kopie van Hein

“In onze nieuwe coach zit de hand van de meester”, Ivan De Witte begon er al meteen zelf over. En het kwam nog een paar keer terug: “Hij komt in de voetsporen van Hein.” Vanderhaeghe had een déjà-vu. Ook bij Kortrijk kreeg hij constant te horen dat hij als opvolger van Vanhaezebrouck een kopie was. “Ik wil daar zelfs niet meer op reageren”, zei hij gisteren zelf. Een laatste keer: hoeveel Hein zit er in Yves?

Minder tactische grootmeester

Ze houden allebei van hetzelfde aanvallende en dominante voetbal. Heel consequent zelfs. Zelfs in zijn laatste weken bij Oostende hield Vanderhaeghe eraan vast. Het eerste wat zijn opvolger Custovic deed, was meer defensieve zekerheid inbouwen met vijf verdedigers. Het grote verschil met Hein: Yves geeft zijn spelers meer vrijheid en maakt het niet ingewikkelder dan nodig. De spelers van AA Gent zullen snel verbaasd zijn (en sommigen opgetogen) dat de tactische analyses van hun nieuwe coach nu een stuk minder lang duren. Hij houdt ook liever vast aan een bepaald systeem – in Oostende 4-3-3 – Hein haalde al eens tactische vondsten uit. Ook zijn altijd enthousiaste veldwerk verschilt van dat van zijn voorganger. Er zijn niet alleen de klassieke andere accenten, zijn assistent-coach bij Kortrijk en Oostende – en misschien ook gauw bij AA Gent – Gino Caen bevestigde al in de eerste weken bij Kortrijk dat Yves echt anders traint.

Minder communicator

Dát heeft Vanhaezebrouck in elk geval voor: hij praat ontzettend graag en veel en breed over voetbal. Voorzitter Ivan De Witte zal ze ongetwijfeld missen op de wekelijkse etentjes, Heins uitvoerige uiteenzettingen. Yves is meer de toffe gast, rechtuit en altijd even bewonderenswaardig open. Maar vooral iemand die niet houdt van al te veel wat hij “blabla” noemt. Liever hard werken. Want “de enige waarheid ligt op het veld”. Tekenend: in zijn laatste weken bij KVO besefte hij dat een groepsgesprek, “eens alles op tafel leggen”, goed zou kunnen doen. Maar het is er nooit van gekomen. Wel leuke teambuildings en sfeer op training, maar gesprekken met psychologen, neen. Benieuwd hoe de samenwerking met Eva Maenhout bij Gent zal verlopen.

Meer motivator

Yves is bij uitstek een coach die dicht bij zijn ­spelers staat. Het maakte het duo Vanhaezebrouck-Vanderhaeghe bij KV Kortrijk uitzonderlijk complementair: de eerste was de afstandelijke tacticus die nooit veel uitleg gaf aan zijn spelers (en niet-geselecteerden). De tweede was de warme persoonlijkheid die met álle spelers een uitstekende band onderhield. En Yves is ook zichzelf gebleven als hoofdcoach. Ook in Oostende slaagde hij erin twee jaar lang zijn ploeg op sleeptouw te nemen en de hele groep achter zich te houden in de hem zo eigen, ongekunstelde stijl. Pas dit seizoen liep dat minder, zou hij al te veel de discipline hebben losgelaten. Maar gisteren deed hij die berichten resoluut af als “verhalen om de kranten mee te vullen”.