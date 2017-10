Vanderhaeghe: reconstructie van de twee weken waarin hij veranderde van overbodige tot begeerde trainer

Op woensdag 20 september stond Yves Vanderhaeghe op om halfzeven. Daags ervoor had KVO-voorzitter Marc Coucke hem op de keien gezet. De Roeselarenaar reed naar Oostende, pakte er op het oefencomplex zijn spullen en vertrok. Ontslagen en verslagen. Gisteren, op woensdag 4 oktober om kwart over vier, werd hij op AA Gent voorgesteld als de nieuwe coach. Een reconstructie van die twee weken.

Sedert die 19de september onthield Vanderhaeghe zich van alle commentaar. Maar al heel snel – zeg maar op 21 september – besefte hij al: “Ik ben geen mens om thuis te zitten. Ik ben te energiek.”

Algauw kwamen de eerste telefoons. Eerst SV Roeselare, waar hij ooit speelde. Kort nadien volgden niet minder dan drie eersteklassers interesse. “Als we de eerstkomende match verliezen, vliegt onze coach en ben jij onze kandidaat nr. 1”, luidde telkens de boodschap. Dat geeft moed.

Vorige zaterdag belde Hein. Die werd coach van Anderlecht en vroeg zijn vroegere kompaan van bij KV Kortrijk mee naar Brussel. Werk! En bij zijn grote liefde! Alleen: niet meer als sportieve baas. Er kwam zowaar nog een telefoontje. KVK snuffelde ook al even, je weet nooit hoe het afloopt met Anastasiou. Maar neen, dát was geen optie. Anderlecht wel. Maar de twijfel bleef, ook na een gesprek maandagmiddag met makelaar Mogi Bayat, die een budget voor de technische staf had gekregen.

Maar maandag kwam dan de eerste melding dat ook AA Gent aan hem dacht. Ja, er was een lijstje gemaakt met Verheyen en Clement en er werd ook geïnformeerd naar een paar buitenlanders. Maar tijdens het weekend waren De Witte en co. er “na filtering” achtergekomen dat ze die “jonge, krachtige trainer die aanvallend voetbal brengt” misschien niet te ver moesten zoeken. Dat veranderde de zaak. Stel je voor dat ik straks op het veld sta als T1 in Gent. In plaats van met T2 op mijn borst in Neerpede!

Eén telefoontje vanuit Gent volstond dinsdag. Om 10.30 uur belde Yves Hein: “Sorry. Neen.” Intussen las in Gent Michel Louwagie zijn kranten. Daarin stond dat Vanderhaeghe een meestermotivator is. Nu was de manager van AA Gent helemaal zeker: zo’n peoplemanager zocht Gent. Nu moest het snel gaan. Voor Yves was er geen enkele belemmering meer, de afhandeling van zijn ontslag bij Oostende was intussen ook (snel) geregeld. ’s Avonds werd op een “verborgen plek” de overeenkomst vastgelegd.

En zo werd Yves Vanderhaeghe gisteren, twee weken na zijn ontslag in Oostende, voorgesteld als de coach van AA Gent. Voorzitter De Witte glunderde. “Mijn buikgevoel zit goed”. Maar Vanderhaeghe blonk nog meer. Hij had weer werk! En nog mooier: iedereen beschouwt hem blijkbaar nog steeds als een toptrainer. En het allermooiste: hij mag dat nu bewijzen bij een echte topclub.