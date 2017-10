Thomas Vermaelen is de man die meer speelt voor zijn land dan voor zijn club: “Het is wel grappig”

Dat heet dan reputatie. Thomas Vermaelen (31) speelt niet meer bij zijn club Barcelona, maar staat zaterdag wel gewoon in de basis bij de Rode Duivels in Bosnië. “Ik heb vertrouwen omdat het in het verleden ook goed gegaan is”, zegt Vermaelen. Al kan hij volgens bondscoach Roberto Martinez geen twee wedstrijden in vier dagen spelen.

Meer dan wie ook kijkt Thomas Vermaelen uit naar Bos­nië-België. Door de blessure van Vincent Kompany is hij de eerst aangewezene om tussen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in de driemansdefensie te opereren. Na de interland in Griekenland is het nog maar zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Tegen Cyprus speelt hij niet, omdat bondscoach Roberto Martinez niet gelooft dat hij twee wedstrijden in vier dagen kan spelen. “Het is wel grappig dat ik meer speel voor mijn nationale ploeg dan voor mijn club”, zegt Vermaelen. “Het is natuurlijk jammer dat Vince er niet bij is, maar voor mij is het positief dat ik me kan laten zien. Zo weet ook mijn trainer bij Barcelona dat ik er klaar voor ben als hij me nodig heeft.”

Bij Barça ben je de vierde centrale verdediger achter Piqué, Mascherano en Umtiti. Heb je daar vrede mee?

“Ik probeer te focussen op het positieve. Ik zit bij één van de beste ploegen van de wereld, in een mooie competitie en een mooi land. Ik train met de beste spelers van de wereld en best wel op een hoog niveau. Maar natuurlijk had ik liever gehad dat de situatie anders was.”

Hoe kan je in vorm blijven zonder wedstrijden te ­spelen?

“Dat is moeilijk. Ik probeer extra dingen te doen, maar het is onmogelijk wedstrijden na te bootsen. Je moet ook opletten niet te veel te gaan doen en te overtrainen. Ik probeer positief te blijven, omdat ik het in het verleden zonder ritme nog redelijk gedaan heb bij de nationale ploeg. Daaruit probeer ik vertrouwen te halen.”

Kan je zonder ritme een tornooi aanvatten?

“Nee, het is duidelijk van niet. Maar de situatie is wat ze is en ik kan er weinig aan veranderen. Of ik daardoor het WK dreig te missen, zijn zorgen voor later. Dingen kunnen snel veranderen in het voetbal. Eén blessure of één schorsing bij Barcelona en ik zit weer in de selectie. Ik probeer niet te emotioneel met de situatie om te gaan of een overhaaste beslissing te nemen.”

Als er niets verandert in januari, dringt een transfer zich dan op?

“Nogmaals: dat zullen we dan wel zien. Als ik er nu iets over zeg, krijg ik er misschien later spijt van. Maar ik steek niet onder stoelen of banken dat het voor mij beter zou zijn om wedstrijden te spelen.”

Hoe dicht stond je bij een transfer deze ­zomer?

“Er is heel wat over geschreven, maar het verhaal dat ik vanuit de club te horen kreeg, was dat ze me nooit wilden wegdoen. Vanuit de buitenwereld hoorde ik iets anders, maar naar mij toe werd gezegd dat ik niet weg mocht. Toen zijn we aan de voorbereiding begonnen en waren ze op zich tevreden over mij. Ze hebben ook geen andere spelers aangetrokken. Zoals iedereen weet, heeft een topclub als Barcelona vier of misschien wel vijf centrale verdedigers nodig. Ik ben nummer vier en zo is het.”

Je naam viel ook bij ­Anderlecht. Is dat iets dat je overwogen hebt?

“Nee, omdat de club altijd heeft volgehouden dat ik niet weg mocht. Ik heb met geen enkele club onderhandeld deze zomer. Misschien klinkt dat raar voor jullie, omdat er andere signalen in de buitenwereld waren. Maar vanuit de club is er altijd vertrouwen naar mij toe geweest.”

Kan je niet vragen om wedstrijdritme op te doen bij de beloften?

“In Spanje kan dat niet. Barcelona B speelt in een andere competitie en dat is uitgesloten. Dat is wel jammer, inderdaad.”

Slotvraag: hoe beleef jij de politieke ontwikkelingen in Catalonië?

“Iedereen heeft de reactie gezien van Piqué na de wedstrijd tegen Las Palmas. Voor bepaalde spelers en hun familie betekent het veel. Dinsdag waren er stakingen en daar had mijn vrouw last van. Je zit er dus middenin, maar ik kan er niks over zeggen omdat ik geen Catalaan ben.”