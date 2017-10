Vertonghen zit ook aan honderd selecties, slechts één Rode Duivel doet beter

Zaterdag in Bosnië kan Jan Vertonghen zijn 96e cap als Rode Duivel pakken en daarmee naast Jan Ceulemans komen als recordinternational. In aanloop naar die historische dag, waarop uw krant een uniek dubbelinterview met Jan & Jan brengt, serveren we u elke dag een ‘recordweetje’.

Jan Vertonghen evenaart het recordaantal caps (gespeelde interlands) van de Caje, maar rondt ook de kaap van de honderd selecties. Alleen Timmy Simons (114 stuks) doet beter. Vertonghen bleef amper vier keer op de bank. Hij stond dus in 96 procent van zijn interlands op het veld. Vooral bij tweede en derde keepers is dat percentage bedroevend. Denk aan Simon Mignolet, die op 73 selecties amper 19 keer in actie kwam (26%).