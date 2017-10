Landry Dimata blijft hoopvol na moeilijke seizoensstart maar wat als Vanderhaeghe belt voor Gent?

Het ene seizoen is het andere niet. Niet voor KV Oostende en ook niet voor Landry Dimata (20). De revelatie van vorig jaar is nu op de bank verzeild bij Wolfsburg. Toch blijft de Brusselaar dromen van het WK met de A-ploeg.

Dimata wordt onder anderen door Divock Origi uit de ploeg gehouden. Onder de nieuwe trainer Martin Schmidt speelde hij nog maar dertien minuten. “Toch beschouw ik Divock niet als een concurrent, maar als een grote broer”, zegt Dimata. “Het liep niet goed in het seizoensbegin dus is het positief dat hij bij ons is. Vorige week had ik een gesprek met de coach. Hij zei dat hij mijn kwaliteiten kent en veel van me verwacht. De club wil me niet verbranden. Het is nog maar mijn tweede profjaar en ik heb nog veel te leren.”

Ondanks die leercurve droomt Dimata wel van het WK in Rusland. “Het zit meer dan in mijn achterhoofd. Ik ben al bij de beloften en zie in Tubeke de eerste ploeg trainen. We eten naast elkaar. Dat motiveert, want dan weet je dat het snel kan gaan. Als ik een goed seizoen speel, heb ik een grote kans om naar Rusland te gaan. Daarom wil ik honderd procent trainen. Mijn grote voorbeeld is Romelu Lukaku. Die werkt ook hard en twijfelt nooit. Man United heeft kritische supporters, maar hij scoort elke match.”

Vanderhaeghe

Binnenkort keert Wolfsburg-spits Mario Gomez terug uit blessure en zijn er mogelijk nog minder kansen voor Dimata. Wat als hij in januari een telefoontje krijgt van Vanderhaeghe om bij Gent op huurbasis te gaan spelen? “Dan zeg ik: bespreek het met mijn managers en we zien wel wat mogelijk is”, zegt hij lachend. “Mijn doel is te spelen en te laten zien wat ik waard ben. Maar ik geloof in het sportieve project van Wolfsburg. Daarom heb ik hen afgelopen zomer ook verkozen boven de Premier League.”