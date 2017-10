CLUBNIEUWS. Vanderhaeghe heeft wél al assistenten, Rode Duivel gelooft in kansen Vanhaezebrouck

In tegenstelling tot Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht gaat Yves Vanderhaeghe bij AA Gent wel door met de huidige technische staf. Vanhaezebrouck kreeg dan weer wel complimenten van Thomas Meunier. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Technische staf blijft op post

Yves Vanderhaeghe zat gisteren ook al even samen met zijn nieuwe technische staf. De nieuwe coach verklaarde formeel dat hij wil doorgaan met assistent-trainers Peter Balette en Bernd Thijs, keeperstrainer Franky Vandendriessche en fysiektrainer Stijn Matthys. Het viertal gaf prompt te kennen dat ze de club trouw blijven.

Bart Van Renterghem, de Gentse beloftencoach die de voorbije dagen te hulp schoot na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck, zou volgens voorzitter Ivan De Witte nauwer samenwerken met de technische staf van het eerste elftal. Daarnaast circuleert nog steeds de naam van Gino Caen, Vanderhaeghes adjunct bij KV Kortrijk en KV Oostende, maar het feit dat hij ook een aanbod heeft van Anderlecht en er trouwens ook een afkoopclausule in zijn contract staat, maakt de kans klein dat hij Vanderhaeghe zal volgen naar de Ghelamco Arena.

Mamadou Sylla sukkelt met een spierblessure die hij opliep tegen Club Brugge en is twijfelachtig voor Waasland-Beveren.

ANDERLECHT. “Vanhaezebrouck kan daar iets neerzetten”

Op de eerstvolgende speeldag in de Champions League gaat Thomas Meunier (foto) met PSG op bezoek bij Anderlecht. Bij paars-wit de eerste thuiswedstrijd van kersvers coach Hein Vanhaezebrouck. Meunier kijkt nu al uit naar die confrontatie. “Hij zal iets toevoegen aan Anderlecht”, zegt Meunier. “Als een club een nieuwe coach haalt, is er altijd een boost. Het is dui­delijk dat Anderlecht niet in zijn beste periode zit, al moeten we wel op onze hoede zijn. Vanhaezebrouck heeft de capaciteiten om daar iets neer te zetten.”

Foto: Simon Mouton

CLUB BRUGGE. Diaby en co. ontmoeten echte Brugse voetbalkraks

Geen interlands, wel een dagje goed doel voor acht Brugse A-kernspelers. Onder meer Abdoulay Diaby, Jordy Clasie en Ludovic Butelle spendeerden gisteren hun vrije namiddag met de Brugse Voetbalkraks –spelertjes met gedragsproblemen en autisme – en de G-ploeg. Op het programma: allerlei trainingsoefeningen, spelletjes en een uitgebreide fotosessie. Voldoende om alle aanwezigen de dag van hun voetballeven te bezorgen.

Benoît Poulain sukkelt met de schouder. Of de blessure van de centrale verdediger ernstig is, moet nog blijken.

KV KORTRIJK. Schorsing D’Haene

Kortrijk aanvaardt het voorstel van het bondsparket: één match schorsing met uitstel voor Kristof D’Haene.

KV MECHELEN. Oefenmatch

KV Mechelen oefent om 16 uur in en tegen het Luxemburgse Dudelange.Dimitris Kolovos maakt zijncomeback na zeven maanden revalideren.

KV OOSTENDE. Derby uitverkocht

Het duel tussen KV Oostende en Club Brugge op 15 oktober zal uitverkocht zijn. KVO heeft nog honderd tickets.