Sheriff: “Schutter van Las Vegas had een kompaan”

Speurders denken dat Stephen Paddock, de schutter die in Las Vegas 59 doden maakte, niet alleen handelde. Daarmee spreken ze de eerdere verklaring tegen dat Paddock een lone wolf zou zijn.

De sheriff die het onderzoek leidt zegt dat Paddock hulp moet gekregen hebben. Joseph Lombardo zei dat de speurders nog geen andere verdachten hebben, maar dat ze vastberaden zijn dit te weten te komen.

“Als je kijkt naar de verzameling van wapens, de hoeveelheid explosieven, denk je dat hij dat allemaal allen heeft gedaan? Je moet ervan uitgaan dat hij op een bepaald punt hulp heeft gekregen, en wij willen verzekeren dat dat het antwoord is.”

De autoriteiten verklaarden eerder dat Paddock een “lone wolf” was. Maar de sheriff vindt dat moeilijk te geloven. “Een tweede verblijf in Reno met verschillende wapens en munitie, een huis in Mesquite, een vriendin. Is dit echt een individu dat met niemand praatte, compleet geïsoleerd? Komaan mensen.”

Lombardo ontkende dat een afscheidsbrief was gevonden, iets waarover werd gespeculeerd sinds foto’s van de hotelkamer werden gelekt. Hij zei dat de schutter een plan had om levend te ontsnappen na de schietpartij. Paddock zou gestopt hebben met vuren op de festivalgangers toen de politie aan zijn hotelkamer aankwam, omdat hij wilde proberen te ontsnappen. Meer details daarover wilde de sheriff niet kwijt, maar hij zei wel dat het ontsnappingsplan zo ingewikkeld was dat hij een superheld zou moeten geweest zijn om het alleen te kunnen doen slagen.

Sheriff Lomardo zei ook nog dat er ruim twintig kilo aan explosieven in Paddocks auto lagen, net als 1.600 kogels.

Psychische problemen?

Paddock kocht 33 vuurwapens, vooral grote geweren, in de twaalf maanden sinds oktober 2016. Gevraagd of psychische problemen of een ander incident een jaar geleden hem zijn verzameling hebben doen aanleggen, zei sheriff Lombardo: “Ja, we zijn dat aan het bekijken.”

