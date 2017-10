CD&V wil vaderschap beschermen tegen discriminatie

Brussel - Omdat mannen niet altijd dezelfde rechten hebben als vrouwen, pleit CD&V voor de uitbreiding van de wet op gendergelijkheid, schrijft De Standaard donderdag.

Een vrouw die op het werk nadeel ondervindt omdat ze met geboorte- of ouderschapsverlof gaat, kan een beroep doen op de wet over genderdiscriminatie om dat aan te klagen. Maar die wet voorziet niet in hetzelfde recht voor mannen.

CD&V wil die leemte opvullen, door discriminatie op grond van vaderschap - en ook meemoederschap - strafbaar te maken. De partij diende daarvoor een wetsvoorstel in, en collega-meerderheidspartijen N-VA en Open VLD staan er positief tegenover.

“Op vele werkvloeren is er nog altijd druk op vaders om hun zorgtaken niet of minder op te nemen”, zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, auteur van het voorstel. ‘En ook de wet duwt de man nog altijd in de rol van kostwinner. Dat is puur seksisme.’