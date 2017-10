Mensensmokkelaar vrij na blunder: verloren telefoontaps twee dagen na vonnis dan toch terecht

In een grootschalig onderzoek is een mensensmokkelaar vrijuit gegaan omdat justitie een DVD met telefoontaps kwijt was. Twee dagen na het vonnis bleek het cruciale bewijsstuk doodleuk te liggen waar het hoort: op de griffie. Minister Geens reageerde al op het debacle en het parket gaat in beroep. De mensensmokkelaar is echter intussen met de noorderzon verdwenen. “Amateuristisch”, brieste de Brusselse rechtbankvoorzitter.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft gisteren in de commissie Justitie gereageerd op de vrijspraak van een Irakese mensensmokkelaar, twee weken geleden in Brussel. Hij ging vrijuit omdat belangrijke telefoontaps verloren waren gegaan. Twee dagen later bleek die DVD gewoon te liggen waar die thuishoorde: bij de griffie, aldus Het Laatste Nieuws.

De mensensmokkelaar werd over de hele lijn vrijgesproken omdat het volledige onderzoek gebasseerd was op die taps. Telefonieonderzoek wordt bij justitie slechts één jaar op een centrale server bewaard. Nadien wordt het naar USB-sticks of cd-roms gekopieerd. Als zo’n cd of stick zoekraakt, kan een onderzoek of rechtszaak verloren gaan.

Reactie Geens

Geens ontkent nu dat de taps effectief verloren zijn. “De enveloppe met de dvd van de opname lag gewoon op de griffie en werd nooit geopend.” De minister begrijpt niet hoe dat is kunnen gebeuren. “Mogelijk heeft men een bewering van de verdediging die zei dat de gesprekken niet meer bestonden, niet gecontroleerd.”

De Brusselse rechtbankvoorzitter uitte in deze krant zijn ongenoegen over de manier waarop telefoontaps bij justitie bewaard worden. “Amateuristisch”, noemde hij dat vlakaf. Geens: “Een rechtbankvoorzitter moet een elementaire voorzichtigheid aan de dag leggen wanneer hij tussenkomt in de pers.” Geens gaat de voorzitter een brief schrijven.